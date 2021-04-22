台股熱絡業績旺 8檔證券股齊開趴

台股價量齊揚、市場交投熱絡，使證券商2021年3月及首季業績表現續佳，證券股今（22）日股價續強，宏遠證（6015）、致和證（5864）、大展證（6020）、福邦證（6026）均一度攻上漲停，大展證（6021）飆升逾9％、康和證（6016）漲逾7％，統一證（2855）及群益證（6005）亦漲逾5％。

證交所統計，全體證券商3月稅前淨利127.55億元、月增達46.22％，稅後淨利114.69億元、月增達52.78％。累計首季稅前淨利313.66億元、稅後淨利268.51億元，不僅較去年同期稅前虧損34.49億元、稅後虧損45.98億元大幅轉盈，亦改寫同期新高。

群益證3月自結稅後淨利4.79億元、月增達10.29％，並較去年同期虧損8.58億元大幅轉盈，每股盈餘0.21元。首季稅後淨利13.54億元、每股盈餘0.59元，遠優於去年同期虧損8.5億元、每股虧損0.39元。

統一證3月自結稅後淨利4億元、月增達2.87倍，並較去年同期虧損9.22億元大幅轉盈，每股盈餘0.29元。首季稅後淨利9.48億元、每股盈餘0.68元，遠優於去年同期虧損9.23億元、每股虧損0.67元。

康和證3月自結稅前淨利0.43億元、稅後虧損0.19億元，每股虧損0.03元，意外較2月及去年同期轉虧。不過，首季稅後淨利3.59億元、每股盈餘0.6元，仍較去年同期虧損0.92億元、每股虧損0.16元大幅轉盈。

大展證3月自結稅後淨利1.05億元、雖月減22.38％，但較去年同期虧損0.78億元顯著好轉，每股盈餘0.42元。首季稅後淨利2.95億元、每股盈餘1.17元，較去年同期虧損1.25億元、每股虧損0.5元大幅轉盈。

宏遠證3月自結稅後淨利1.87億元，雖月減7.43％，但較去年同期虧損1.78億元大幅轉盈，每股盈餘0.57元。首季稅後淨利3.06億元，每股盈餘0.93元，較去年同期虧損2.67億元、每股虧損0.78元大幅好轉。

致和證3月自結稅後淨利1.51億元，雖月減8.7％，但較去年同期虧損1.6億元大幅好轉，每股盈餘0.64元。首季稅後淨利1.35億元、每股盈餘0.57元，優於去年同期虧損2.52億元、每股虧損1.06元。

大慶證3月自結稅後淨利0.25億元、年增達39.9％，並較2月虧損0.04億元顯著轉盈，每股盈餘0.08元。首季稅後淨利0.54億元、年增達1.02倍，每股盈餘0.18元。

（ 時報資訊 林資傑）

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