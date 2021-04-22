大洗三溫暖 台股爆大量 23檔力抗盤整

台股今（22日）加權股價指數收盤報17,096.94點，跌105.14點，跌幅0.61％，成交量為6,448.89億。

類股表現以紡織、電纜、油電最為突出繳出2.22％、2.05％、1.85％的漲幅；橡膠則是下墜最深，跌幅達2.64％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有大將、大東、 易發、大恭 23檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅8％以上的有18檔，前10名為志強-KY（6768）、大將（1453）、大東（1441）、誠創（3536）、億泰（1616）、銘異（3060）、建國（5515）、南紡（1440）、第一銅（2009）、中工（2515），除了今日掛牌上市的志強-KY外都是漲停，另還有3檔個股漲停。

今日有21檔個股超過8％跌幅，跌幅前10名為麗臺（2465）、映泰（2399）、迅杰（6243）、首利（1471）、華豐（2109）、四維航（5608）、廷鑫（2358）、倫飛（2364）以上八檔皆跌停，另還有2檔世芯-KY（3661）及德淵（4720）。

上市成交量前10名個股依序是群創（3481）、長榮（2603）、友達（2409）、彩晶（6116）、中鋼（2002）、華航（2610）、長榮航（2618）、中石化（1314）、聯電（2303）、益航（2601）。

上櫃有13檔8％以上漲幅，漲幅前10名為易發（6425）、大恭（4706）、金益鼎（8390）、台嘉碩（3221）、致和證（5864）、牧東（4950）、重鵬（3555）、嘉鋼（2067）、佳總（5355）、聚積（3527）以上皆漲停。

今日上櫃有9檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名依序為金麗科（3228）、先進光（3362）、信立（4303）、漢磊（3707）、合邦（6103）、笙科（5272）、撼訊（6150）、華鎂鑫（8087）、福華（8085）、富強（5102），另還有點序（6485）共11檔跌停。

上櫃成交量前10名為合晶（6182）、威剛（3260）、康和證（6016）、正德（2641）、漢磊（3707）、宏遠證（6015）、富喬（1815）、大國鋼（8415）、金居（8358）、中美晶（5483）。

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