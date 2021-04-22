中鋼飆股沒跟到？專家曝2檔傳產準備起漲

近期台股資金從電子股流向傳產股，加上缺貨題材正夯，帶動鋼鐵、橡膠、造紙以及航運等類股全面飆漲，多檔出現暴衝走勢，中鋼、長榮兩大指標更是屢創新高，投資達人權證小哥分析，原物料還是有值得押的股票，橡膠類股泰豐與國際中橡就相當值得參考。

權證小哥在《理財達人秀》分析近期台股走勢，強調現在原物料還有許多突破的空間，尤其橡膠類泰豐、國際中橡、正新、南港及厚生等都不錯，其中泰豐與國際中橡目前都在起漲階段，未來後市可期。

權證小哥補充說道，「儘管外資有在賣泰豐，但主力均勻地持續買進，帶動股價持續上漲，顯示主力的力道相當強勁，另外，國際中橡也沿著上軌翹，主力買、外資也在買，前幾名的分點也在波段買，所以看起來是相當不錯的。」

除此之外，權證小哥也點出推薦這兩檔的關鍵，「泰豐與國際中橡都不是已漲好幾倍的原物料股，算是剛起漲沒多久的，相對來說比較安全。」權證小哥也提醒投資人不要追高，應慎選投資標的。

國際中橡3月初估營收來到1,874,825元，比去年同期成長22.8%，同時比前月增長19.2%，今年逐月都呈現正成長，一甩去年整年負成長陰霾。

泰豐近期股價從3月底19元左右起漲，周一（19日）衝上25元大關，漲幅逾3成，但3月份營收不如去年同期成為隱憂。

（ 中時新聞網 郭宜欣）