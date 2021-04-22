志強-KY每股49元上市 蜜月行情甜蜜蜜

全球最大足球鞋製造廠志強-KY（6768）22日以每股49元，掛牌上市，一開盤急拉至92.1元，上午10時43分，回跌至81元，上漲32元，漲幅65.3％。

志強22日表示，目前運動鞋及休閒運動鞋接單，已談至上半年，因第二季是營運旺季，預料第二季營運表現，可望比第一季好，並對今年度營運，抱持審慎樂觀看法，可望優於去年度，希望可逐步接近疫情前的2019年營運水準。

法人估志強今年度EPS可達5元目標，志強透露，公司今年業績審慎樂觀，比去年好很多，且因撙節成本及自動化等助威，可提升營業毛利率，公司努力去達成大家期許目標。

志強-KY董事長陳維家指出，公司手上訂單已看到6月，正在洽談7、8月的訂單，預期今年下半年業績，將優於上半年，全年度營運將比去年度好。

志強上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格達96元，競拍得標加權平均價格，每股73.3元，約為每股競拍底價42.61元的1.72倍，總計吸引超過18萬人參與申購，申購過程中，凍結資金逾92億元，中籤率僅2.81％。

志強是足球鞋製造領導廠商，目前全球市占率約21.03％。志強指出，足球鞋和一般籃球鞋不同，足球員在球場上奔跑，賽事無論下雨或是下雪，都不會停止，因此，對於防水及防雪等要求十分嚴格，才能保障球員的安全，一般來說，一雙足球的壽命約在4～6個月，就一定要汰換，比籃球鞋汰換周期短。

受到2020年疫情影響，志強去年度營收135.15億元，稅後淨利4.09億元，EPS為2.35元，不如2019年度的6.02元。

志強主要產品，可區分為運動鞋、休閒鞋及球類三大類，銷售市場以歐美為主，代工鞋品的國際客戶，包括adidas、Nike、Puma及迪卡儂等客戶。

志強每年銷售鞋品約4,000萬～4,300萬雙，其中又以足球鞋為大宗，年銷售量大約2,000萬～2,100萬雙，躍居全球足球鞋製造龍頭廠商，分別占兩大運動品牌Adidas和Nike足球鞋製造的38％和35％，志強的足球鞋市占率約21.03％。