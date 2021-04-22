最愛變舊愛 法人小資族變心 台積魅力不再

美國費城半導體指數20日跌1.56％，台積電ADR也收跌，三大法人及小資族都大變心，引發市場賣壓，21日開盤台積電股價直接摜破月線及600元整數關卡，收592元當日最低、大跌10元，三大法人合計提款、賣超台積電達107億元；代表小資族動向的盤中零股交易，21日交易量也從高峰時銳減六成。

法人資金近期大舉從半導體、CI設計等電子股撤出，轉入漲價題材的面板、記憶體、矽晶圓股，以及傳產原物料的貨櫃航運、航空股、水泥股、鋼鐵股，小資族也伴隨著市場資金挪移，昔日小資族的最愛台積電、大立光、鴻海及聯發科等，如今只有台積電及鴻海名列交易量前十大股，與高峰時相較都大幅衰退，資金悄悄轉至面板三虎、長榮、中鋼、台泥等股，與高峰相較均有2～6的增長。

三大法人21日同步偏空操作，外資賣超202億元，合計三大法人更賣超近258億元，光是一檔台積電就賣超107億餘元，另賣超聯電、國巨、鴻海、聯詠及華邦電等，都各達10～20億元以上，資金大舉從漲多的電子股撤出。

台積電首當其衝成為法人調節的主要標的，三大法人連四日同步站在賣超，引發市場龐大的停損賣壓出場，21日大動作提款107億元，台積電股價一早以599元開出後，就彈不上600元整數關卡及月線位置，尾盤最後一筆更爆出5,802張大量壓低，以582元大跌10元作收，市值收在近15.351兆。

隨著電子與傳產股資金版塊移動，尤其長榮21日爆320億元大量攻上漲停，超過台積電的249億元量能，形成強烈的對比，台積電市值仍穩居第一，但從與高峰的679元、市值17.6兆元相較，市值蒸發逾2兆元，長榮市值則衝上3,963億元，躍居台股第19大市值。

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