彰銀配息11年新低 網驚剛買認賠住套房

彰銀董事會決議配發現金股利0.36元、配股0.1元，合計0.46元，創下近11年新低，以昨（20）日收盤價18.1元計算，現金殖利率約1.99％，引發不少批踢踢網友看衰，有人直呼，「好險沒買」、「股價好像太高了，10元左右差不多」。

受到疫情和降息衝擊，彰銀去（2020）年營運績效不盡理想，淨收益273.17億元、年減14.84％，為近6年低點，稅後淨利70.4億元、年減39.15％，每股盈餘（EPS）0.68元，雙創近11年低點。而今年首季自結淨收益68.94億元，季增8.7％、年減7.5％，稅後淨利19.46億元，季增40.4％、年減1.94％，稅後每股EPS 0.19元。

彰銀表示，今年將持續努力深耕中小企業授信及聚焦優質自用住宅房貸客群等，截至2021年2月底，利差的表現有繼續往上趨勢，但仍需注意市場利率變化。彰銀將積極清理不良資產，並對大額授信貸後管理採行加強控管措施。

彰銀今年配發股息0.36元、配股0.1元，合計0.46元，以20日收盤價18.1元計算，現金殖利率約1.99％，拖累周三（21）股價下跌0.55％、終場收在18元。

批踢踢網友看到彰銀配息、殖利率那麼低並不埋單，紛紛回應「笑死 果然是x股之恥」、「剛進，要住套房了」、「可憐啊～」、「公股快不行了」。

還有人狂酸，「0.1意思一下 要不然就變3毛金了」、「這樣看起來臺企銀0.1+0.34好像不爛…XD」、「會不會打電話給持股人少10萬股」、「看龍巖多聰明 2X塊就把彰銀賣了 反觀台新金」、「配得爛正常 配得好才奇怪」。

（中時新聞網 吳美觀）

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