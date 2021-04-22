17家航運股漲停 護國艦隊成形

航運類股在貨櫃與散裝船運雙好情況下，21日航運類股中16家上市櫃公司加上已經轉往百貨的益航股價都漲停，護國艦隊已經成形，法人分析，有些投資人不敢出手買高價股，改買低價股，以致估計EPS僅約貨櫃三雄一成或兩成的公司，股價已經是貨櫃三雄的四到五成，待5月中各公司財報出爐後，股價就會以業績最做指標。

今年就貨櫃與散裝船運市場發展來看，貨櫃船公司的獲利是比散裝船高很多，貨櫃船運歐線的運價不計買艙費，歐洲線上周五（16日）每箱（20呎櫃）4,187美元的運價約為成本價的四倍，加上買艙費就是6到8倍價，美西4,432美元約為成本價每大箱（40呎櫃）2.5倍，加上買艙費約為成本價4到6倍價。

亞洲多航點運價則是去年5到8倍價。亞洲線因為雙向貨載均衡性高，多航段收費，船隻周轉率高，過去低運價情況下都還能獲利，現在超高的運價自然是獲利滿滿，因此長榮、陽明與萬海才會被法人估今年EPS在18到26元之間。

散裝船運今年也是超好，但是毛利率沒有貨櫃船那麼高，以海岬型船來說，21日雖然現貨市場日租達到33,290美元，比成本價多出18,290美元，但是船隻單趟出去平均約兩個月時間，另外也有半年的短租，或是1到3年的長約，很難立即享受到現貨市場的高運價，因此要看船公司被合約套牢的比例，才知道實際獲利的增長幅度。

以今年市場運價看，散裝船公司獲利高的或許EPS有6到8元的表現，差的公司可能只有1到2元左右，因此同業看目前有部分公司的股價是衝過頭了，等第一季業績發表，就可以看出端倪，第二季業績業績出來就會看得更明確，因為不論是貨櫃獲是散裝，估計下半年都不容易優於上半年，只是散裝船因為合約因素，有部分公司下半年是有機會優於上半年的。

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