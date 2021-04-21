4/22盤前掃描》長榮市值進逼大立光

台股十年河東，十年河西！貨櫃三雄長榮、陽明及萬海21日攻上漲停，長榮市值再進一名超越廣達……

工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。

長榮演驚奇 市值進逼大立光

長榮股價狂奔締造驚奇，甩開聯詠、廣達、國巨等電子股，是台股颳起傳產風的指標，長榮、陽明在全球貨櫃航運地位居第七、第九，長榮未來更站上第五大，展現國際級海運公司的股價氣勢，四面環海的台灣已吹起大航海風潮…閱讀全文

美股｜道瓊反彈316點 費半上漲2.75% 晶片股閃金光

美股21日（周三）終結連二跌，投資人敲進與經濟復甦高度相關的類股。網飛大跌逾7%，特斯拉小漲逾3%，晶片股全面開紅，艾司摩爾（ASML）大漲逾6%…閱讀全文

漲風四起 五大族群15檔強勢吸金

受惠終端需求暢旺，通膨持續升溫，電子上游零組件、大宗原物料及運價漲聲不斷，DRAM、面板、造紙、鋼鐵、航運五大族群同步搭上漲價題材，在獲利展望樂觀預期之下，扮演盤面最強吸金機…閱讀全文

Mini LED點火 聚積、義隆H2發燙

蘋果推出Mini LED款的iPad Pro，象徵Mini LED世代正式到來，目前切入Mini LED供應鏈的IC設計廠聚積（3527）及義隆（2458）當前已經開始小量出貨。法人預期，隨著三星、小米等大廠加大力道切入Mini LED市場…閱讀全文

蘋果新品發表 PCB廠6檔齊受惠

蘋果春季發表會上宣布推出搭載Mini LED的iPad Pro以及採用自家M1晶片的iMac，雖然距離正式量產和推出還有一段時間，不過法人看好，相關PCB供應商臻鼎-KY（4958）、健鼎（3044）…閱讀全文

13檔外資按讚 錢景俏

台股資金派對未歇，觀察盤面上有包括南亞（1303）、中信金（2891）等13檔，獲外資青睞，連3～9日敲進，累積張數均逾萬張水準，看好程度不言而喻...閱讀全文

土地當靠山 資產股爭艷 4檔強彈

盤面已由全面噴漲轉為強弱兩極化，顯示族群多空爭鬥加劇，儘管短線仍有原物料股強勢出頭，但更多個股已出現漲多回檔，資產股因具抗通膨題材及落後補漲機會…閱讀全文

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