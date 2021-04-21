券商3月、Q1獲利齊高歌

拜台股價量齊揚之賜，證券商獲利揚眉吐氣，證交所統計，3月全體證券商稅後淨利衝上114.69億元，較2月成長39.62億元、大增逾五成；累計第一季全體證券商稅後淨利268.51億元，與去年同期的虧損45.98億元逆轉，等於是年增314.49億元。

證券商3月單月及第一季稅後獲利，均寫下歷年同期新高，且3月為首度出現百億元獲利，證券業似乎又回到30年前的榮景，證券第一季賺的甚至賺贏過去台股慘淡時一整年賺的還多。

隨著證券商獲利水漲船高，證券股股價近來狂飆，宏遠證因這波完全掌握貨櫃三雄多頭行情，股價亮燈漲停收21元、致和證收21.75元漲3.57％，因掛牌時間較晚，股價創上櫃來新高，此外，統一證等多檔證券股近來股價都持續攻堅。

證交所表示，3月大盤總成交值約7.055兆元，較2月增加56.29％，證券商經紀手續費收入較2月增加，另3月加權股價指數上漲幅度較2月上漲幅度小，使自營業務淨利較2月衰退4.88％，承銷業務淨利則較上月成長67.12％，整體而言，3月全體證券商稅後淨利114.69億元，較2月成長39.62億元，成長幅度達52.78％。

證交所分析，第一季證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值成長而較去年同期增加81.58％，另外，第一季加權股價指數為上漲趨勢，去年同期為下跌趨勢，使自營業務淨利較去年同期成長182.29億元，承銷業務淨利亦較去年同期成長33.44億元，全體證券商稅後淨利268.51億元，與去年同期比由虧轉盈，獲利等於成長了314.49億元。