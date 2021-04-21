土地當靠山 4資產股強彈

盤面已由全面噴漲轉為強弱兩極化，顯示族群多空爭鬥加劇，儘管短線仍有原物料股強勢出頭，但更多個股已出現漲多回檔，資產股因具抗通膨題材及落後補漲機會，加上新台幣再度由貶轉升，農林（2913）等個股21日逆勢彈起。

美國16日公布半年一度的匯率報告後，雖然台灣符合三項評估標準，卻未被指名是匯率操縱國，激勵新台幣在本周短短3個交易日就快速彈升，幅度高達0.67％，推升今年以來累計升幅1.26％，21日收在1美元兌28.15元。

新台幣的強彈也讓資產活化題材短線再掀話題，農林、大東、榮運及台火等4檔個股21日皆同步亮燈漲停。農林20日法說指出，農林是台灣第二大地主，僅次台糖，擁有的土地面積高達3,747公頃，折合市值約為144億元，近年積極發展茶葉種植與休閒觀光產業，國旅商機也意外帶動業績逆勢增長。

除了上述4檔個股之外，南僑21日同樣拉出逾半根漲停板，新纖、味全、廣豐、嘉泥、士紙、六福、味王、勤美、南紡、中石化、泰豐等資產股皆有2％以上的漲幅。

法人指出，去年建商大舉獵地，又有台商大量回流的廠辦與商辦需求，去年土地交易量高達3,049億元，連2年超過3千億元大關。儘管今年首季因政府出手打房，導致土地交易量驟減，創2019年以來單季新低，但經濟前景與擴廠需求下，建商將獵地重心由住宅市場轉往工業地產。

華南投顧董事長儲祥生認為，在航運族群的帶動之下，傳產原物料齊步噴出，但本周可能就要面臨傳產股股價的「小高點」，投資人在布局上還是應朝向電子族群，目前看來漲價行情都還未結束，可趁回檔適時尋求進場機會。

台新投顧副總黃文清表示，台商建廠或擴產需求支撐房地產與土地價格回檔空間有限，在部分傳產股短線飆漲之後，需留意追高風險，低基期補漲股反而可以多加留意。