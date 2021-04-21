13檔外資按讚 錢景俏

新台幣21日早盤逆勢續揚，盤中最高觸28.032元，挑戰28元大關，惟尾盤由升轉貶，終場收28.151元兌1美元，貶值1.3分。不過，台股資金派對未歇，觀察盤面上有包括南亞（1303）、中信金（2891）等13檔，獲外資青睞，連3～9日敲進，累積張數均逾萬張水準，看好程度不言而喻。

外資21日賣超台股202億元，值此之際，包括南亞、中信金、精成科、廣達、東聯、神達、威剛、英業達、中工、合晶、金寶、台塑、富邦金等13檔，持續獲青睞，連日買超。

上榜個股產業別包括矽晶圓、記憶體、電腦周邊、塑化、金融、化學與營建等。有趣的是，近日高度熱門的鋼鐵、航運兩大族群等都不在其中；以指標股來看，鋼鐵龍頭中鋼遭外資連賣3日、累積破6.3萬張，大成鋼也連2日遭賣超；外資對陽明21日轉賣1,719張，但對萬海、長榮則再度轉買。

此外，南亞、台塑雙雙上榜，顯示買盤對塑化產業重視。據統一投顧產業評析指出，第二季進入旺季，搭配全球經濟復甦，德州石化產能運作尚未恢復正常，供需偏緊，有利塑化產品價格延續高檔，維繫獲利，目前利差趨勢最佳是PVC及AN，預估台塑本業獲利將再創高，對台塑四寶營運看法持續正面，對於南亞則看好電子材料部門第二季營運持續強勁，營業利益有機會再創高。

富蘭克林證券投顧分析，美國經濟復甦預期有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在中國、南韓、台灣等主要亞洲國家今年來強勁的出口動能。針對科技股，疫情大有可能加速企業的轉型計劃，可留意數位轉型相關者，其中，人工智能／機器學習和安全雲端運算對日常生活產生最大的潛在影響，其前景可能最為吸引。