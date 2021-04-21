林郭文艷辭精英董座 詹文男代理

系統廠精英電腦（2331）21日召開董事會，原董事長林郭文艷請辭獲准，董事會並推派自然人董事詹文男即起擔任代理董事長，預期在6月22日精英舉行股東會、完成董事會改選後，將由大同總經理鍾依文正式接手，成為下任董事長。

照著大同公司派的腳本，林郭文艷在精英的最後一場董事會毫無意外地落幕。先前即傳出將退出經營的林郭文艷，提前於21日的董事會前就提出辭呈，經臨時動議通過後，她的人事案也即刻生效。會中在寶成工業（9904）法人董事代表吳邦治推舉下，全員以鼓掌無異議方式通過由前資策會產業情報研究所所長詹文男，接下代理董事長一職。

此外，精英總經理楊龍光的退休案也經董事會通過，將於4月30日生效，屆時將由現精英營運長陳峙枬代理。

代理的董總目前形同「看守內閣」，大同預計6月22日召開股東大會進行董監改選，將依大同、寶成已達成共識的5＋4席董事規畫，開啟精英的改朝換代序幕，同時，大同總經理鍾依文亦將正式接手精英，成為下任董事長。

林郭卸職之際，也特別發出聲明，重申其在任精英董事長期間，恪守法令與公司治理規定，且從未基於私利而做任何謀畫，且原本就無續任董事的打算。而精英股東會亦召開在即，她也從未參與董事改選的相關規畫事宜。她最後並祝福精英未來董事會順利、業績蒸蒸日上。

21日精英董事會還針對先前已公告的股利配發案重新決議，將原預計發放每股0.1元的現金股利，再加增以資本公積發放0.9元的股利，加總後每股將配發1元的現金股利。

精英表示，此回董事會更新股利配發案，係經審慎評估公司營運狀況，及未來資金需求和未來營運展望，並考慮適度回饋股東等原因，提出以資本公積發放現金股利案。