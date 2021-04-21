微星電競發威 外資券商評買進

花旗環球證券指出，微星（2377）受惠來自電競、挖礦的蓬勃終端需求，加上顯卡產品價格上揚，第一季毛利率料有驚喜，第二季再向上；統一投顧則看好南電（8046）首季財報報佳音，第二季營收、毛利率可望持續創高，雙雙給予「買進」投資評等，股價估值分別升至217與382元。

花旗環球證券指出，微星第一季營收480億元，已較市場預期來得優異，除因需求居高不墜、顯卡漲價外，新RTX-30系列電競筆電發表，也帶來一定貢獻，基於營收強勁、價格環境有利與匯率波動降低，預期微星第一季毛利率、營業利益率達16.4％與7.9％，相較前一季與2020年同期，至少都多出2～3個百分點。外資估算，微星第一季每股純益3.81元，季增62％、年增158％。

花旗環球引用Nvidia說法，終端需求持續強勁、超過供給，且通路庫存仍處低水位，與花旗環球正面看待終端需求觀點相呼應，有利微星顯卡、NB價格維持高檔，推升全年毛利率表現。花旗環球估算，顯卡加NB合占微星營收與毛利的比重，將由2020年的70、72％，升至2021年的72與77％。

儘管部分投資人擔憂挖礦需求一旦消失，對微星將造成衝擊，但花旗環球強調，萬一此極端情況發生，微星電競事業的需求也已強到足以抵銷負面衝擊。外資估計，微星2021年每股純益將大增七成以上、來到16.17元，二年後每股更將賺進逾二股本。

南電第一季營收優於預期，統一投顧指出，儘管工作天數減少，但在ABF載板價格調漲下，預估單季毛利率較前季大增至19.8％，單季每股純益亦可望高於市場預期。

隨昆山廠ABF載板產能於4月逐月開出、至7月達滿產能，ABF持續漲價，BT載板因記憶體、網通需求強勁，價格也開始調漲，法人研究機構預估，在漲價效應下，預期南電第二季營收、毛利率、淨利將持續創高。

長線而言，預期ABF供需缺口一路擴大，愈到年底調漲幅度愈高，單位售價逐季向上，統一投顧預期，2022年ABF與BT缺貨情況將較2021年更嚴重，需求面因高效能運算（HPC）產品具備高成長、高層數、大面積、低良率等特性，消耗大量產能，加上設備交期延長至12～14個月，限制整體供給，不排除漲勢進一步擴大。法人估計，南電2021年每股純益12.4元，2022年將再大增至19.1元。