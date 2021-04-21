蘋果新品發表 PCB廠齊受惠

蘋果春季發表會上宣布推出搭載Mini LED的iPad Pro以及採用自家M1晶片的iMac，雖然距離正式量產和推出還有一段時間，不過法人看好，相關PCB供應商臻鼎-KY（4958）、健鼎（3044）、欣興（3037）、華通（2313），銅箔基板廠台光電（2383），打件廠台表科（6278）等業者營運將逐步受惠。

以平板Mini LED的PCB來說，目前主要供應商為臻鼎、健鼎，以及一家韓系廠商，打件為台表科，而平板、桌上型電腦主板採用的HDI，還有電視盒主板所用的SLP（類載板），華通都有供應，台光電為最大的HDI材料供應商，欣興供應電腦CPU的載板。市場推測，平板的量產時程預計會在五月，電腦受限於部分零件缺料，生產、拉貨時程會再更晚一些。

Mini LED方面，臻鼎2020年配合客戶積極投資，去年就已經完成量產的準備，公司也看好今年Mini LED貢獻可期。台表科也曾提到，若產品推出後市場反應不錯，將看到不錯的成長動能，目標今年Mini LED占營收比重約10％。相關供應鏈亦指出，雖然未來技術仍是朝向Micro LED發展，但Mini LED相較OLED具備不少優勢，看好後續幾年的過渡期中，仍有不小的需求。

健鼎雖然沒有生產美系手機，但持續有在供應筆電、平板等產品，健鼎去年下半年切入Mini LED PCB取得認證，目前正在等客戶量產指令。華通一直為美系客戶的高階HDI供應商，法人預期，目前還處於新舊機種轉換期，不過五月過後新產品開始啟動拉貨，將成為另一股成長動能。

此外，不只美系產品推陳出新，非美系品牌今年來也積極推出5G手機、筆電、平板等搶市，由於各類產品功能全面升級，帶動中高階製程需求增加，與此同時，市場上的HDI產能卻沒有同步提升，雖然正值傳統淡季，但考量大環境不確定因素，以及推新品搶市的需求，客戶下單力道罕見的積極，因此健鼎、華通上半年HDI產能利用率依舊是滿檔，兩家業者下半年也會開出新產能因應。