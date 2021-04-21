CCL供不應求 聯茂拚Q2業績贏Q1

銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）雖然日前新埔廠發生火警，但市場強勁的需求，讓該公司訂單依舊爆棚，法人看好訂單大於產能，CCL產業呈現供不應求的盛況，樂觀看待聯茂將不受插曲影響，第二季營收穩健優於第一季可期。

法人分析，聯茂業績之所以能維持成長態勢，主要看好幾個點，產能部分雖然新埔廠短期會有些微影響，但江西二期新產能從第二季起開出，正好補足缺口，且新埔廠的產能及營收僅占聯茂個位數比重，實則影響不大，且新產能會持續開到第三季，隨著產能逐季增加、市場需求又大好，預期營收規模將隨之放大。

其次是電子產業正興起搶產能風潮，除了消費性電子、網通/伺服器、車用電子等產品看到旺盛的需求外，客戶端考量大環境的不確定性，如疫情、原物料漲價等因素，都在加大力道下單，而銅箔基板廠面臨供不應求及反應成本的挑戰，也都陸續完成報價調漲，因此法人認為，價量齊揚帶動下，聯茂第二季表現依舊強勁可期。

聯茂產品包括網通、手機/平板、消費性電子、車用等，公司表示，確實在各產品線都看到充足的成長動能，產能也是供不應求，其中看好5G相關伺服器、基地台，還有消費性電子如手機、NB/PC、平板、顯示卡等，以及車用電子等。

聯茂表示，觀察市況可以發現，如Google、Amazon等大廠，為滿足資料中心、雲端運算等需求，積極增加伺服器的資本支出預算，另外則是兩大CPU都推出新平台，預期今年會看到不少轉換需求。而聯茂第一季已出貨不少伺服器相關的高頻高速材料，顯現該產業脫離調節、顯著回溫，像Intel Whitley已啟動拉貨，若轉換順利、逐季增量可期，AMD Milan也有出貨相關材料，看好今年伺服器依舊會維持成長。

5G基地台方面，2020年受到疫情、禁令等因素影響，全年出貨狀況不平均，而時序來到2021，做為5G基礎環境建設的重要設施，需求已回穩，中系客戶隨著標案持續進行，目標看第二季能否放量，以及歐美、韓系客戶為追趕市占，預期六月可望有更明朗的需求，基地台今年同樣看好會逐季增量。

消費性電子方面，NB/PC在疫情尚未散去的因素下，需求持續有撐，顯示卡除了兩大晶片廠推出新產品外，挖礦潮的推頗助瀾，顯示卡現在也是一卡難求。而車市雖然面臨缺料的挑戰，但電動車趨勢不變，帶動車用電子需求成長。

聯茂表示，以現況來看訂單絕對是大於產能，正積極與客戶溝通，調度江西、無錫產能來滿足需求，加上未來亦有財產險、營業中斷險等保險理賠可認列，公司預期對財務業務影響非常有限，全年營運維持正面看待不變。