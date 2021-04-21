Mini LED點火 聚積、義隆H2發燙

蘋果推出Mini LED款的iPad Pro，象徵Mini LED世代正式到來，目前切入Mini LED供應鏈的IC設計廠聚積（3527）及義隆（2458）當前已經開始小量出貨。法人預期，隨著三星、小米等大廠加大力道切入Mini LED市場，聚積、義隆最快下半年將可望開始大啖相關訂單，搶下電視、平板等客戶訂單。

蘋果推出Mini LED的iPad Pro產品，由於Mini LED具備高對比及較低功耗等優勢，因此市場預期後續蘋果有望將Mini LED擴大導入到其他產品線。觀察市面上已經推出Mini LED產品的品牌，如三星、小米等當前僅應用在大尺寸電視當中，在蘋果將其導入平板電腦後，非蘋陣營將可望全面跟進，掀起Mini LED市場新商機。

由於Mini LED市場被視為新一代的背光顯示技術，掀起IC設計廠開始全面搶攻這波商機，先前聯手宣布切入Mini LED市場的聚積及義隆等IC設計廠，現在已經搶下客戶訂單，最快將在2021年底開始進入量產，2022年開始大啖Mini LED商機。

其中，聚積以Mini LED驅動IC及模組已經先行開始搶食客戶訂單。供應鏈指出，聚積目前正開始量產出貨給韓系客戶，另外導入Mini LED背光驅動IC的筆電客戶亦已經在第二季開始逐步量產階段。

聚積公告3月合併營收為2.39億元、月成長63.4％，相較2020年同期成長14.3％，第一季合併營收達5.76億元、年增5.2％，寫下五季以來高點。法人預期，隨著LED驅動IC市場價格持續攀升，加上Mini LED產品開始量產出貨，聚積第二季營運可望持續回溫。

另外，義隆先前宣布與聚積結盟共進Mini LED市場後，便開始積極進行Mini LED及Micro LED等控制IC研發，目前產品已準備到位，最快有機會在2021年開始放量出貨，屆時首要目標將為平板電腦客戶，其他如電視及螢幕等客戶將是下一步進軍的市場。

義隆第一季合併營收達41.56億元、年成長88.4％，創下歷史單季第三高水準。法人看好，隨著工作天數恢復正常，義隆第二季營運將可望持續受惠於宅經濟需求，改寫單季新高，且2021年又有Mini LED商機挹注，全年業績創高可期。