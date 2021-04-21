空軍大單在手 漢翔營運穩

空軍原編列約1,100億餘元，執行「鳳展專案」，將總數142架的F-16A/B戰機，逐批性能提升至F-16V戰機，漢翔（2634）董事長胡開宏21日在法說會表示，公司與美國洛克希德馬丁合作，負責空軍F-16戰機性能提升案，目前已完全投入力與技術到位後，最新進度正常，預判4月就可交機三架量，之後每月目標以三架量交給空軍，預計2023年完成。



漢翔除航空本業外，積極運用相關技術能量，以多角化方式，跨足科技服務領域。面對電動車時代來臨，漢翔總經理馬萬鈞表示，公司運用航空等級成熟的航電與複材技術，進攻電動車整車控制系統與汽車外殼複材市場，參與電動車市場開發。



胡開宏說，公司的軍用業務，包括空軍F-16戰機性能提升、空軍「F-16型機維修中心開放式契約」大單，及新式高教機勇鷹號研製等項目。



漢翔今年1月獲空軍「F-16型機維修中心開放式契約」大單，總金額23億元，預定至2025年前完成，負責F-16機隊維修。



至於新式高教機勇鷹號量產方面，去年6月22日完成A1原型機飛行展示，A2原型機亦於去年12月25日完成首飛。胡開宏強調，漢翔今年計畫要交給空軍二架勇鷹號，明年將調整排程，以因應空軍一個聯隊機隊成軍的壓力；空軍要求高教機勇鷹號2026年達成66架交機目標，將會按照既定起程，繼續往下走。



此外，漢翔近期積極開發儲能系統能量、船用系統零組件研製、自動翻身照護床等醫療輔具，及重機械職類模擬系統，廣泛擴張業務觸角。