達麗建設 全年營收挑戰百億

達麗建設（6177）今年達麗將邁向完工交屋高峰，估計至少有四筆新案完工，市場估計全年營收將首度挑戰百億元大關；鑑於現金將快速入帳，近年也加速購地，儲備土地原料，看好軌道經濟，明年將在台中烏日大手筆推案，總銷將會創下達麗創辦以來總銷規模最大的住宅大案，總銷將超過150億元，每坪開價上看35萬元以上。



達麗去年為完工入帳低檔期，全年營收降至21.03億元，EPS也下降至0.5元；不過今年達麗將邁向完工交屋高峰，營收可望大躍進，近年也加速在中南部購地，儲藏未來五年業績所需的土地原料；其中台中、台南和台北市也是三大布局重心戰區。



達麗建設協理廖政雄表示，原本估計今年將有六筆新案完工交屋，包括：總銷44.25億元的美國西雅圖「達麗KODA」、30億元「達麗東京」、21億元「達麗大道」、15.5億元「達麗CITY2」、47.5億元「達麗居山」及25億元「達麗大景匯」；但目前「達麗CITY2」工期略有延後，會遞延至明年初完工，西雅圖「達麗KODA」也受疫情影響，工程進度較在以掌握。



另外達麗首度跨足商用不動產處女作－高雄「岡山樂購站前廣場」，將是第二季的重頭戲，全案由子公司達麗米樂開發公司斥資20億元興建，為達麗首座採取全部只租不售的收益性不動產。



法人估計，若達麗今年其餘四筆新案如期完工，全年交屋量將首度突破百億大關、達123億元，業績成長動能可期。



隨著達麗大量新案完工入帳，手中新案也籌備推出百億級大案，計劃明年在台中烏日推出總銷達150億元的住宅和店面大案，規模為史上最大手筆。