暌違四年 王品股價重返200元

王品（2727）上周公告將發出價值2,516元的股東大禮包，激勵股價上攻，21日收盤價204元，是自2017年6月8日之後、暌違3年10個月後，重新站回200元大關，坐穩餐飲類股后位置。



為持續擴大搶攻剛需餐飲市場，王品繼上個月在西門町開出首家燒肉吃到飽新品牌「肉次方」後，今年第二個新創餐飲品牌「尬鍋」，亦插旗台北西門町並低調展開壓力測試，讓集團內部同仁試吃作為優化服務的參考，預計5月初對外試營運。



「尬鍋」是王品集團在台灣的第23個品牌、也是第六個鍋物品牌，台北西門店則是繼「肉次方」之後，第二家進駐西門町的新店。西門町店租雖居高不下，但王品集團近年積極爭取20至35歲的年輕客群，集團董事長陳正輝並鼓勵創新，故王品持續挺進年輕消費族群聚集的商圈拓點。



根據王品官網資料，「尬鍋」主打濃郁的台式口味湯頭火鍋，號稱「一鍋雙饗」，雙主餐隨消費者個人喜好任意搭配肉類，單價從最便宜的278元起跳，最貴的海鮮總匯蒜頭蛤蠣雞鍋也只要518元，客均價大約落在420元左右，符合王品近年來極力搶攻大眾市場的策略，同時延續王品近年來大力發展的半自助吧模式，278元就能享用30款的蔬菜吧、甜點、台式口味的經典冷飲吃到飽。



王品集團曾透露，今年在兩岸預計要開五個新品牌，展店30～40家，其中台灣總店數希望能朝330家的目標邁進。王品集團早先公布3月自結合併營收達14.7億元，創同期新高，年增93.23％。其中台灣事業群營收為9.6億元，以3,500萬元的差距，超越2014年3月的9.25億元，創下同期新高，大陸事業群3月營收5.1億元。王品集團首季合併營收達47.1億元，刷新同期紀錄，年增59.1％。