4月21日一分鐘強弱勢股

4月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

益航(2601)

10

無畏外資連日賣、前日賣超破萬張，股價連３日買盤狂拉

長榮(2603)

10

外資高喊101元，多方再進擊，股價挾量攻、再寫波段高

陽明(2609)

10

貨運需求高，運價走勢未歇；無畏遭處置，股價愈關漲愈多

慧洋-KY(2637)

10

董座對營運高度看好；3月交2艘新船，料4月營收戰新高

正德(2641)

10

運價上漲，散裝出運，今年獲利有想像空間，股價落後補漲

威剛(3260)

9.99

砸26.23億元在內湖置產，供業務拓展需求，市場看法正面

台驊投控(2636)

9.98

海運收入進補，Q1營收衝高，隨運價堅挺，Q2營運也喊衝

申豐(6582)

9.97

下游手套需求續強，法人預期，Q2營收較去年同期成長可期

台船(2208)

9.96

完成增資，營運初現曙光，Q1自結獲利3,400萬，拼全年轉盈

中櫃(2613)

9.96

貨櫃航運股續強；無畏外資近日多站賣方，多頭簇擁衝漲停

製表：方歆婷

4月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

先進光(3362)

 9.77

外資連3賣、累積破千張；長黑K棒摜破5、10日線

虹堡(5258)

 9.38

日前交投暴衝，簇擁股價衝逾3年高價，遭列警示股

友勁(6142)

 6.61

股價日前跳高急漲，隨賣盤獲利了結，股價連3日回檔

GIS-KY(6456)

 5.88

蘋果新品發表未獲市場買單；股價乖離過大、苦吞長黑K

矽力-KY(6415)

 5.76

股價漲勢暫歇，長黑K破短均與季線，月線、半年線仍看升

台康生技(6589)

 5.63

外資近日賣多於買，昨賣超247張；股價進入高檔橫向盤整

中揚光(6668)

 5.3

外資連3日小幅賣超、累積187張；昨長黑K棒摜破短均線

笙科(5272)

 5.12

台IC設計族群因大陸飛騰風暴蒙塵，近期行情持續低迷

鈺齊-KY(9802)

 4.96

Q1營運寫3次高，EPS達1.75元；惟外資昨賣超532張

信驊(5274)

 4.91

高價股成空方狙擊標的，投信連3日賣超，股價失守季線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組