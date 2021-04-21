4月21日一分鐘強弱勢股
4月21日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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益航(2601)
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10
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無畏外資連日賣、前日賣超破萬張，股價連３日買盤狂拉
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長榮(2603)
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10
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外資高喊101元，多方再進擊，股價挾量攻、再寫波段高
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陽明(2609)
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10
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貨運需求高，運價走勢未歇；無畏遭處置，股價愈關漲愈多
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慧洋-KY(2637)
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10
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董座對營運高度看好；3月交2艘新船，料4月營收戰新高
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正德(2641)
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10
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運價上漲，散裝出運，今年獲利有想像空間，股價落後補漲
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威剛(3260)
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9.99
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砸26.23億元在內湖置產，供業務拓展需求，市場看法正面
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台驊投控(2636)
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9.98
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海運收入進補，Q1營收衝高，隨運價堅挺，Q2營運也喊衝
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申豐(6582)
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9.97
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下游手套需求續強，法人預期，Q2營收較去年同期成長可期
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台船(2208)
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9.96
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完成增資，營運初現曙光，Q1自結獲利3,400萬，拼全年轉盈
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中櫃(2613)
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9.96
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貨櫃航運股續強；無畏外資近日多站賣方，多頭簇擁衝漲停
製表：方歆婷
4月21日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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先進光(3362)
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9.77
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外資連3賣、累積破千張；長黑K棒摜破5、10日線
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虹堡(5258)
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9.38
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日前交投暴衝，簇擁股價衝逾3年高價，遭列警示股
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友勁(6142)
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6.61
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股價日前跳高急漲，隨賣盤獲利了結，股價連3日回檔
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GIS-KY(6456)
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5.88
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蘋果新品發表未獲市場買單；股價乖離過大、苦吞長黑K
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矽力-KY(6415)
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5.76
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股價漲勢暫歇，長黑K破短均與季線，月線、半年線仍看升
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台康生技(6589)
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5.63
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外資近日賣多於買，昨賣超247張；股價進入高檔橫向盤整
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中揚光(6668)
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5.3
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外資連3日小幅賣超、累積187張；昨長黑K棒摜破短均線
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笙科(5272)
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5.12
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台IC設計族群因大陸飛騰風暴蒙塵，近期行情持續低迷
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鈺齊-KY(9802)
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4.96
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Q1營運寫3次高，EPS達1.75元；惟外資昨賣超532張
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信驊(5274)
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4.91
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高價股成空方狙擊標的，投信連3日賣超，股價失守季線
製表：方歆婷
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