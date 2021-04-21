女大生年初All in長榮超悲劇 3個月後逆轉

受貨櫃航運運費飆漲帶動下，長榮股價從去年底開始走揚，股價持續創新高，今年1月有名女大生發文表示自己將存到的10萬元ALL IN長榮，但當時出現下殺，兩周內跌逾3成，哀號戶頭只剩下9千，沒想到時隔3個月，這篇文章再被翻出，網友推估，若女大生沒賣掉股票，以今（21）站上75.9漲停價來算，報酬率高達84%，已經翻倍賺。

長榮股價一路過關斬將，從去年11月20多元起漲，1月首波高峰站上45.5元，但隨即出現下殺，兩周內跌到30.45元，跌幅逾3成，當時就出現不少散戶認賠殺出。

有名女大生在Dcard上發文表示，自己是股市新手，聽別人說押長榮能翻倍賺，因此決定把存到的10萬元ALL IN長榮，沒想到股價卻一路走跌，戶頭剩不到1萬元，不知道應該停損還是繼續等，引起網友熱議，女學生以41.15元購買2張長榮。

3個月後，這篇文章再被翻出，網友好奇女學生究竟有沒有賣掉長榮，如果繼續抱，三個月後長榮已經飆漲至70元以上，以今（21日）漲停價75.9元來算，女學生的報酬率超過84%，再度引起網友熱議。

長榮1月底跌至今年低點30.45元後隨即反彈，頭也不回向上攀高，一路漲至今漲停價75.9元，短短三個月股價漲幅高達149%。

若女大生續抱長榮，獲利將翻倍，吸引網友留言「小學妹真強」、「太神啦！最低點放到最高點」、「如果沒賣真的賺翻」、「小學妹我不想努力了」等，此外，有網友貼出對帳單分享自己在去年股災時以9.93元買進3張長榮，至今報酬率已高達592.02%。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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