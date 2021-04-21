玻璃、航運、水泥撐台股 50檔逆流而上

台股今（21日）加權股價指數收盤報17,202.11點，跌121.76點，跌幅0.7％，成交量為4,398.33億。

類股表現中以玻璃、運輸、水泥陶瓷表現最為突出，分別繳出8.65％、8.18％、5.29％的漲幅。上市航運類股23檔中更有15檔攻上漲停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有益航、長榮、德宏、正德等50檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅9％以上的有39檔，前10名有益航（2601）、長榮（2603）、慧洋-KY（2637）、陽明（2609）、皇昌（2543）、台驊（2636）、jpp-KY（5284）、申豐（6582）、英瑞-KY（1592）、台船（2208）以上皆漲停，另還有13檔個股漲停。

今日有11檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名為

虹堡（5258）、千興（2025）、友勁（6142）、業旺（1475）、GIS-KY（6456）、矽力-KY（6415）、正道（1506）、東明-KY（5538）、首利（1471）、中揚光（6668）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、友達（2409）、長榮（2603）、華航（2610）、中鋼（2002）、彩晶（6116）、長榮航（2618）、中石化（1314）、益航（2601）、新光金（2888）。

上櫃有19檔9％以上漲幅，漲幅前10名為德宏（5475）、正德（2641）、商丞（8277）、威剛（3260）、牧東（4950）、宏遠證（6015）、元隆（6287）、佳總（5355）、新揚科（3144）、昱捷（3232）以上皆漲停，另外還有4檔個股漲停。

今日上櫃有9檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名依序為跌停的先進光（3362）、巨虹（8084）、合邦（6103）、生泰（1777） 、大略-KY（4804）、華鎂鑫（8087）、台康生技（6589）、和進（3191）、笙科（5272）、天揚（5345）。

上櫃成交量前10名為合晶（6182）、威剛（3260）、中美晶（5483）、正德（2641）、漢磊（3707）、連展投控（3710）、宏遠證（6015）、聚和（6509）、康和證（6016）、金居（8358）。

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