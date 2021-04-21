4/21上市、櫃企業營運快報

今（4/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.麗豐-KY去年受到疫情影響，獲利仍維持在1個股本以上，每股盈餘（EPS）為12.09元，董事會通過配發8.5元現金股利，為歷史第3高，配發率達70.31%，已連續5年配發率達7成以上。

2.永豐餘今天公告，將在今年度股東會全面改選董事會成員，由於成員將有異動，因此，暫緩子公司永道射頻在中國上海證券交易所的上市計畫。

永豐餘日前公告新任董事提名名單，集團創辦人何壽川家族全面退出董事會，何奕達、何壽川、何星輝均不在名單上，意味著，永豐餘將正式走向專業經理人制；何奕達目前為永道射頻董事長。

3.明基材（8215）董事長陳建志表示，面板產業需求很旺，整體偏光片供需還是偏緊的狀況，預期工廠維持滿載一路延續到第三季。公司今年產品往高值化發展，像是85吋偏光片、解決色偏問題的產品都已經量產，看好今年毛利率還會再提升。

4.全球網路安全解決方案領導廠商Check Point Software Technologies Ltd.發佈了《2021年行動裝置安全報告》，針對企業級行動裝置的最新威脅進行分析，說明手機惡意軟體、裝置漏洞及國家級網路攻擊的趨勢，並介紹如何抵禦當前和未來針對行動裝置的複雜威脅，及其可能演變。

5.譜瑞-KY(4966)挾NB市場持續暢旺，且隨著巨量資料成長，傳輸速度不斷提升，推升NB高速傳輸需求大幅增加，且預計在USB 4.0普及後，將帶動Re-Timer快速成長。

譜瑞-KY首季營收已經高於財測，法人也樂觀預估每股獲利將落在12元，譜瑞-KY將於28日舉辦法人說明會，屆時將公布第一季財報，也會對第二季產品布局、缺料狀做出更詳盡說明。

6.台股頻創新高，同步帶旺台股基金熱度，規模創下近11年來新高水位，並持續吸引資金淨申購。投信法人表示，台股在基本面展望強勁、資金面持續寬鬆、技術面大多頭架構將延續的三大利多支撐下，後市持續看好，建議可透過台股基金，藉由經理人選股操作，掌握新高行情類股輪動投資機會。

7.國內女裝服飾電商業者友銓電子（5321）表示，隨著各國新冠肺炎疫苗開放施打，全球景氣復甦指日可待，且為因應公司電商業務成長需求及『品牌孵化』的營運主軸，旗下美而快集團將啟動徵才計畫，預計招募商品企劃、視覺設計、節目創意、電商營銷及品牌合作夥伴等多個領域人才，培養台灣的時尚軟實力。

8.維熹(3501)搶進低軌道衛星及車用有成，且接獲歐洲品牌廠白色家電新訂單，今年營運可望重回成長！維熹預估，今年車用及低軌道產品營收占比可望各占4%，儘管銅價大漲，維熹因已陸續向客戶反應成本，維熹預估，今年營收及毛利率可望逐季成長至第3季，全年營收會比去年好。

9.金管會證期局表示，核准野村投信申請募集開放式債券型「野村特別時機高收益債證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

10.磨床大廠福裕拜大陸等市場訂單顯著增長而回溫，擺脫去年低氣壓目前訂單能見度看到7、8月，加上3月營收年成長近1.6倍，近期股價上漲而遭證交所列為警示股，公佈自結1、2月每股各虧損0.08元，前2個月每股虧損0.16元，3月可望轉虧為盈。