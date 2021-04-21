4/21盤中焦點股 重點摘要

今（4/21）日熱門焦點股如下：

（1）去年獲利逆轉勝 乾杯開趴登22月高價

連鎖餐飲集團乾杯(1269)2020年下半年營運谷底強彈，不僅扭轉上半年虧損態勢，更帶動全年獲利逆勢成長、改寫歷史次高。展望2021年，集團重啟兩岸展店計畫，目標總店數至年底推升至50家，營運成長動能可期。

於興櫃交易的乾杯股價自3月起緩步向上走升，在去年業績表現優於預期激勵下，今（21）日開高後放量飆升35.03％至121元，創2019年6月底以來近22個月高點，早盤維持逾28％強勁漲勢，上演慶祝行情。

乾杯去年合併營收28.09億元、衰退3.03％，仍創歷史次高。雖因上半年營運偏弱，毛利率降至51.72％新低、營益率降至5.3％近4年低點，但在下半年營運強彈帶動下，稅後淨利0.99億元、逆勢成長8.1％，每股盈餘5.35元，雙創歷史次高。

其中，乾杯去年下半年合併營收16.19億元、年增7.06％，創同期新高。毛利率雖降至53.53％，但營益率逆升至10.7％，亦創同期新高。帶動稅後淨利1.35億元、年增達1.01倍，每股盈餘7.27元，賺贏歷年全年獲利，一舉填補上半年虧損缺口。

乾杯表示，集團在疫情衝擊期間打造安心用餐環境，推出外帶外送、加速生鮮電商平台「乾杯超市」上線搶攻宅經濟，成功減緩疫情衝擊。同時，歷經3年的品牌調整、門市據點汰弱留強亦於上半年完成，並趁勢改裝老乾杯信義店、乾杯板橋列車等多家分店。

隨著疫情日趨平緩、內需消費熱度爆棚，配合體質改造效益逐步顯現、中國大陸補貼措施挹注，使乾杯下半年營運谷底反彈。集團亦推出利用既有店鋪非營運時段、專賣和牛堡排的平價品牌「高木食堂」，以及搶攻頂級市場的寵物品牌「乾杯汪汪」，開創營運新動能。

乾杯2021年首季自結合併營收8.08億元，創同期新高、歷史第3高。展望後市，集團重啟兩岸展店計畫，其中台灣擬以既有品牌新展10家店，中國大陸亦將在上海及深圳展店，目標至年底將總店數自目前的42家推升至50家，挹注營運成長動能。（時報資訊 林資傑）

（2）高稼動率助Q1 宏全帶勁

宏全(9939)稼動率提高，可望推升首季獲利大幅成長，今日股價開高後，一度飆上81.9元，漲幅在6%以上，刷新2013年5月以來的新高價。

展望第2季，宏全在印尼還有兩條無菌飲料生產線即將投產，將成為業績成長的新動能。宏全是國內最大的包材業者，主要為飲品業者代工，產品包括PPT瓶、鋁蓋等，受惠疫情解封後的活動需求增加。

再加上景氣復甦，飲品等需求量攀升，再加上，2021年台灣區第三無菌廠產能開出，大陸地區也接獲新客戶，印尼廠也有新產能開出，都是今年營運增加新的活水。

宏全首季合併營收年增近16%，雖然面對PET原物料價格上漲，但受惠稼動率提高下，法人預期，首季合併毛利率將上看22.4%，優於原先預估的18.6%，將推升獲利將成長8成以上，將落在4.94億元。2021年全年度，雖然原物料價格上漲，但公司陸續調合約及非合約客戶的產品售價，在稼動率提高下，今年營收及獲利表現都將優於去年，年營收有機會上看220億元。

宏全2020年財報獲利創新高，稅後純益16.5億元，年增19.87%，每股純益5.72元；董事會通過盈餘分配，每股擬配現金股利3.6元。（時報資訊 郭鴻慧）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威剛(3260)：砸26.23億元內湖置產以供業務拓展需求，市場正面反應，盤初股價漲近3.5%。

2.商丞(8277)：外資近兩日合計買超211張，盤初股價強漲逾4.5%。

3.華紙(1905)：紙張5月再漲1成，盤初急漲近8%、達25.95元，續寫波段新高。

4.盛餘(2029)：鋼市火熱，本土法人連日買超，盤初股價強彈近7%。

5.大宇資(6111)：擬處分北京軟星持股、仙劍IP，最低價22億元，激勵盤初股價衝上71元，但反壓緊隨，漲幅旋即縮至近2.5%。

6.鴻名(3021)：系統整合、線材連接器業務護體，低檔買盤搶貨，今早反彈3%。

7.台泥(1101)：外資高檔出貨，昨日賣超7197張，惟本土法人買超加持，今早逆勢走高逾4%。

8.南僑(1702)：3月獲利年增近2倍，首季EPS1.12元，多方吃補，大漲6%。

9.日勝生(2547)：漲勢落後+殖利率題材，早盤再向上突破，逼近13元。

10.可成(2474)：未來三年配息10元起跳，外資連買超3日，股價抗跌穩於210元附近。

11.長榮(2603)：外資高喊101元，多方再進擊，早盤挾量翻紅強漲逾8%，再寫波段高點。

12.華豐(2109)：不畏列注意股，3月每股盈餘0.32元，股價再上漲近8%，續登短高。

13.華東(8110)：DRAM市況轉佳，晨盤爆量續漲衝上18.55元漲停，再創多年高價。

14.華航(2610)：國內第七次無擔保轉換公司債完成訂價，每股為19元，利多集一身，早盤帶量上攻逾5.5%。

15.東元(1504)：搶下離岸風電發電機大單，早盤漲近2.5%，創波段新高。

16.群聯(8299)：迎漲價潮、Q2看俏，三大法人昨回補，早盤突破500元。

17.億泰(1616)：外資連2日買超，亦獲買盤青睞，早盤拉出第4根漲停。

18.合晶(6182)：大摩看好大啖大陸功率半導體在地化商機，初評「優於大盤」，昨獲三大法人聯手買超7237張，早盤急拉大漲9%，衝2年半高價。

19.群創(3481)：面板報價喊漲，雙虎Q2獲利飆，昨獲三大法人聯手買超萬張，早盤放量揚升5.5%，逼近前高27.05元。

20.友達(2409)：面板報價漲不停，獲投信連16買，早盤彈高挾量彈高6%，寫逾10年高價。

21.光鋐(4956)：獲外資連6買，早盤一度放量彈漲6%、站上逾6年高位，但反壓隨即湧現。

22.彩晶(6116)：昨獲三大法人聯手買超1.7萬張，早盤差一檔亮燈漲停，衝上20元逾10年高點。

(時報資訊)

（4）蘋果新品 台積電、瑞昱可望受惠

蘋果（Apple）舉行線上發表會，推出搭載自家晶片M1的平板電腦與桌上型電腦，法人預期，蘋果晶片代工廠台積電可望受惠。

蘋果一如外界預期在線上發表會推出新款平板電腦iPad Pro和桌上型電腦iMac，兩項產品皆搭載蘋果自家晶片M1，此外，蘋果還無預警推出全新的「紫色」iPhone 12與iPhone 12 mini。

法人認為，台積電是蘋果晶片主要代工廠，隨著蘋果產品擴大採用自家晶片，預期台積電營運可望受惠。

只是受美國科技股走跌，台積電今天股價表現疲弱，跌破新台幣600元關卡，一度達595元，跌7元，市值縮水1815億元，滑落至15.42兆元。

蘋果同時推出協助用戶找尋丟失物的藍牙追蹤器AirTags，是採用超寬頻（UWB）技術打造，市場預期有望掀起一波UWB新熱潮，網通晶片廠瑞昱等將可迎來新一波商機。只是瑞昱股價開高走低，一度跌破500元關卡，來到497元。（中央社）

（5）可成擬配息12元 外資不買單

可成(2474)董事會決議擬配發每股新台幣12元現金股利，高於前一年度的每股10元。可成也規畫2021年至2023年每年預計提供股東每股約10元現金股利，但每一年度最終現金股利配發金額仍需於當年度經由董事會與股東會決議。

外資最新報告則認為，2020的配息低於市場預期，規畫未來3年的股利每年10元，對長線投資人是有誘因。不過，目前看不到公司在新事業上有明顯對未來獲利的貢獻。因此給予「減碼」評等，目標價為160元。

可成宣布的股利政策，是繼2016年首次提出5年度（2016年至2020年）每年每股配發現金不低於10元的股利政策後，再一次提出未來幾年股利規畫。不過，可成去年EPS為27.7元，股利配現金12元，相當於配息率只有43%，也低於市場預期。

可成表示，未來將致力於策略轉型，除現有機構平台外，將積極開拓新客戶，同時擴大核心技術應用領域。另將以投資併購作為轉型的主軸，在目前鎖定的5G、車用及醫療3大領域。

可成今年第1季營收達126.29億元，年減28.3%，主因不再認列去年處分的泰州廠營收。雖然今年第2季需求略優於第1季，但受到供應鏈缺料影響，可成預期第2季營收將與第1季約略持平。

外資也留意到，可成在3月23日宣布投資Via Surgical，該公司是一家以色列新型手術固定裝置的開發商，至於投資金額並未公布。由於可成至2020年底的帳上現金高達1120億元新台幣，公司未來的轉型規畫也備受關注。（時報資訊 任珮云）

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