題材股當道 3大族群當紅 8大類股輪動

受制全球新冠疫情再度嚴峻，歐美主要股市周二都臉色鐵青，台股周三甫開市即承壓，開低之後，持續向下修正，表現疲軟；短線指數大跌主要原因，仍是權王台積電再度跌破600元大關，且月線也失守，加上聯發科、台達電、鴻海、股王大立光等重量級電子股也走疲，而中鋼、台塑四寶、國泰金與富邦金等傳產金融龍頭股，也漲多拉回，使盤勢早盤以來，始終在盤下整理。

迄上午10：40的加權股價指數暫報17,207點，下挫116點，跌幅0.67%，成交2,427億元。早盤以來的最高指數即開盤之17,282點，最低點則一度來到17,167點。台股短線指數上檔雖承壓，但題材股不甩盤勢在高檔震盪，短線面板等3大主流族群出列，力挺短多，另外，紡纖等8大類股輪動態勢仍審慎樂觀，使大盤後市不必過分看淡。

據業內整理的短線3大主流族群如下：

1.面板股：大尺吋面板報價持續看漲，使友達、群創與彩晶等，短多持續向前行。

2.航運股：無論散裝航運、貨櫃航運或航空運輸，整體族群表現亮麗，包括四維航、台航、新興、裕民、台船、長榮、陽明、萬海、中航、亞航、華航、長榮航、榮運、中櫃、遠雄港、台驊投控、慧洋-KY及志信等，幾全面掀起飆風。

3.矽晶圓股：由於市場供需失衡，報價看漲，且外資叫進，使環球晶、台勝科、中美晶、漢磊、合晶與嘉晶等概念股也悉數大漲，表現亮麗。

另外，8大類輪動也有看頭，值持續追蹤：

1.紡纖股：低價誘因持續吸睛，包括新纖、東和、南紡、東華、大東及集盛等表現不錯。

2.食品股：短線輪動至愛之味、南僑與天仁等3檔，臉色紅潤。

3.鋼鐵股：中鋼雖拉回，但逢低布局仍有人卡位，盛餘、佳大等持續大漲。

4.橡膠股：南帝、華豐與申豐等，值持續追蹤。

5.DRAM股：在DRAM後市看俏下，威剛、商丞與創見等表現不錯。

6.電器電纜股：億泰呈強者恆強格局。

7.造紙股：華紙仍是短多指標。

8.資產股：受惠新台幣看漲，使資產活化題材再掀話題，短線農林、台火與士紙大漲，輪動架構愈趨明朗。

此外，水泥、電機、自行車、製鞋及汽車等類股，受惠大股東不偏空，法人逢低卡位興起仍相對濃厚，也值持續注意。

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