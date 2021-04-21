台積破600元台股修正 揭短期操作關鍵

台股加權指數21日開在17,282.76點，下跌41.11點，權王台積電（2330）開在599元，亦下跌3元，台積電走勢疲弱，大盤以航運、光電、生技、水泥、造紙、陶玻、橡膠等類股走勢較強，其餘各類股皆有回檔修正的趨勢。

20日全球新冠疫情惡化，印度疫情失控，美債殖利率走跌，蘋果春季發表會登場等，皆未能提振美股股價。印度20日公布疫情以來最嚴重的單日死亡人數，市場擔憂疫情難以控制。

美股由能源、金融股領跌，航空股大跌，四大指數全部收跌，道瓊跌逾200點，費半指數跌逾1.5％，跌幅最重。

大型科技股財報首發Netflix收跌0.88％，盤後股價一度重跌10％，該公司盤後財報首季新增訂閱戶為398萬戶，遠遜預期。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.39％，日月光ADR上漲1.41％，聯電ADR下跌0.11％。

群益投顧指出，大型電子股往上攻堅力度趨弱，飆漲的傳產中大型股，上檔賣壓亦見轉增，且4月初以來台股持續向上作價，指數上漲強中帶虛。

群益投顧研判，買盤作價指數是劍指4月台期指結算，在台期指將結算下，形成階段看指數作股票的風險拉高，擇基期（輪動）補漲強勢股，嚴守技術面（短線）操作，是階段避開指數一定程度失真下，較佳的應對策略。

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