4/20上市、櫃企業營運快報

今（4/20）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.電競品牌微星科技（2377）搶攻電競螢幕市場3年有成，迄今全球累積銷售量已突破300萬大關，穩居全球前五大品牌。依市場研調機構TrendForce統計，微星電競螢幕的營收在2020年度更以114％的年增幅，拿下前五大電競螢幕品牌之首。

2.記憶體廠旺宏(2337)6吋晶圓廠將出售，傳出鴻海有意加入收購的行列，市場認為，鴻海集團的半導體布局將更完整，旺宏則可望藉由與鴻海的合作拓展市場。旺宏將於4月27日舉行法說會，預料其6吋晶圓廠出售案也將成為市場關注的焦點。

3.群創盛大參與「2021 Touch Taiwan」展覽，展場將以不同尺寸的PID公共顯示器拼接而成一幅大型電視牆，以相互交疊閃耀奪目的顯示器影像，預告群創將讓參觀者大開「眼」界。

透過萬花筒般的璀璨畫面，傳達相互融合、多元變化、超越層次的意像，宛若參觀者將探索顯示器如萬花筒般的絢爛之趣，以創新前瞻顯示技術產品，來開展「Beyond Imagination超乎想像」的展覽主軸，呈現顯示技術在智慧零售、智慧移動、智慧醫療各場域應用的無限可能。

4.台積電(2330)上周法說會宣布今(2021年)年資本支出由先前預估的250-280億美元上修至300億美元，較去年大幅增加超過7成；且台積公司未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將有利於台積公司供應鏈包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。

5.全球少子化危機日趨嚴重，TFC臺北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞表示，台灣試管嬰兒著床率高居全球第二，雖擁有頂尖醫療團隊與技術，但是2015年實施人工生殖補助以來，僅針對中、低收入戶等諸多限制，導致5年只催生7名寶寶，接近「0成效」，建議政府宜放寬補助條件，鼓勵孕婦「生產」報國！

6.奇景光電與旗下微采視像合作推出全視角光學膜，搶攻車用面板市場。義隆電推出的人工智慧（AI）大型車輛先進駕駛輔助系統（ADAS），獲中興巴士集團採用。

7.工業電腦廠研華今天宣布與台北榮民總醫院、板橋榮民之家進行遠距醫療合作，於台北榮總與板橋榮民之家間建構高階遠距醫療服務已正式啟用。

8.指紋辨識晶片廠神盾出清觸控晶片廠敦泰持股，估計處分利益新台幣53.26億元，將列入其他綜合損益。

9.為確保國內登記的市售成品農藥品質，農委會農業藥物毒物試驗所與動植物防疫檢疫局及各縣市政府共同執行「農藥管理及品質管制計畫」，進行市售成品農藥抽樣後，送至藥毒所進行品質規格的分析檢測。

近5年檢測結果顯示，市售成品農藥品質的合格率均在85％以上，近3年的合格率則接近90％，檢驗不合格的成品農藥則需下架，並由縣市政府予以裁罰。

10.4月21日起開放AZ疫苗自費接種，高雄有小港醫院、聯合醫院等兩家開放預約施打，目前已額滿至4月28日。至於價錢原本中央訂定區域醫院收費上限為550元，經高市衛生局協調後，調降為420元。是否為此搶救施打率？衛生局則否認。

11.根據TrendForce研究顯示，預期隨著旺季備貨需求增溫，預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%，上調至18~23%。

12.全球經濟活動復甦致使產業面臨零組件缺料壓力，鴻海(2317)董事長劉揚偉今（20）日受訪時坦言，缺料狀況已變成普遍現象，目前預期將延續至明年第二季，產業目前真正擔心的是重複下單（Over booking）狀況，須進一步觀察市場實際需求是否真的回溫。

13.被動元件通路商日電貿（3090）盤後公告，將於21日舉辦法說會，該公司董事會決議配息3.1元，以今日收盤價57.8元計算，隱含現金殖利率仍超過5％。

日電貿將於6月22日舉辦股東常會，預計通過去年度決算表冊之外，也將進行三年一度的董監改選。