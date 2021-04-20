外資賣超15億 中鋼長榮力挺台股震盪趨堅

三大法人賣超台股7.73億元

台股今天漲60.59點，收在17323.87點，成交值新台幣4396.69億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超7.73 億元。

自營商買超8.43億元，投信賣超0.3億元，外資及陸資賣超15.86億元。

中鋼台積拉尾盤 台股收17323.87點創新高

台股指數早盤進入多空拉鋸，傳產、電子一度異位，聯發科盤中觸及千元大關，尾盤中鋼及台積電拉尾盤，激勵台股指數突破17300點大關，終場收最高點17323.87點再創歷史新高。

加權股價指數終場上漲60.59點、漲幅0.35%、收在17323.87點、成交值新台幣4396.69億元，台積電開低一路維持在盤下整理，尾盤利空不跌反拉高，跌幅收斂小跌1元作收，近來上演噴出行情的中鋼也在午盤過後重獲買盤進駐，終場黑翻紅收在39元，上漲0.91%，成為帶動大盤再創新高雙指標。

觀察今天盤面，原本弱勢的IC類股，在聯發科領軍帶頭下進行反彈，聯發科盤中一度攻破千元，最高達1010元，帶動近來弱勢的金麗科、世芯-KY等全面反彈。

低價的中環、錸德跟上漲價題材風，其中錸德股價亮燈漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今天部份傳產漲多後拉回整理，電子也見到止穩，台股維持類股輪動，目前短中期均線、均量維持多頭排列，指標高檔鈍化，台幣重啟升值態勢，在未轉弱之前偏多看待。

法人表示， 台股大盤及個股股價大漲後，財報公布之際，投資人應該要檢視手上股票，持股方向需要以基本面及獲利為依歸、搭配個股未來景氣及趨勢佳、本益比低且價值低估，財報公布之際還有機會上漲。

（中央社）

鋼鐵航運電子給力 台股仰看17,400

護國神山台積電周二開低之後，一度失守月線與600元大關，唯多、空在600元附近大爭戰後，終場仍由多方占上風，除力守600元關卡外，也守穩月線，顯示法人逢低接手力道仍相對強韌；由於神山拉尾盤僅小挫，使盤勢再順利攻堅至17,300點之上，改寫新頁。

值特別注意者，係短期低價轉機股精神指標中鋼與貨櫃三雄長榮、陽明與萬海等，都在盤中震盪後走高，顯示法人、大股東、主力群等市場大咖，短期對鋼鐵人與航海王仍愛不釋手。對低價傳產族群輪動具正向，今回檔整理者，包括造紙、塑膠、紡纖、玻璃、電機、電器、橡膠與化學等類股，後市不必過分看淡。

今電子股普遍跌深反彈，包括IC設計、被動元件、矽晶圓、二極體、MOSFET、DRAM與半導體設備及封測等，多有亮麗演出，而整體表現相對突出者，以矽晶圓之環球晶、台勝科、合晶、嘉晶、中美晶(環球晶母公司)等悉數大漲最令人驚艷。另外，近期跌深的世芯-KY與耀登兩股也強彈，對高價電子股止跌回穩，同樣具正面效應。

中鋼短線震盪攻高，使類股之燁興、官田鋼、聚亨、佳大、新光鋼、海光與東明-KY等，欲小不易，跟進大漲，顯示低價傳產股長期在低檔整理後的市場籌碼多被鎖定，只要波段高檔沒出現天量長黑前，後市仍審慎樂觀。另外，航運股除貨櫃三雄力守榮面外，包括四維航、新興、裕民、志信、慧洋-KY、台航及亞航等，也多持續飆高，顯示類股短多核心，仍以貨櫃及散裝兩族群輪動為主。

櫃買市場方面，短線紡纖、電機、航運與觀光等類股指數雖拉回，但半導體、電腦、光電、網通與零組件等科技族群力挺電子類股指數拉出長紅，加上生技、化學、鋼鐵及營建等族群也站在多方，使盤勢開高震盪走高，終場指數大漲1.14%，報213.62點，成交873.94億元。

亞股方面，日本、澳洲、新加坡與印尼等市場，目前暫報臉色不佳；大陸深滬兩市、香港、南韓、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南及印度等股市，暫報紅光滿面。美股電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2,000等4大期指，目前都暫報上漲榮面。

業內人士指出，新冠疫情近期在新興地區如印度與巴西仍十分嚴峻，但在美國、英國等已陸續大舉施打疫苗國家，疫情仍呈趨緩現象，顯示新冠病毒還在做最後反撲，這現象對全球疫後景氣復甦或各走各路，即對新興地區的經濟成長，如拉丁美洲或東南亞仍宜保守以對，但主要工業國如大陸、歐美及東亞（包括台灣）等地，則審慎樂觀。

此外，新台幣兌美元匯價近兩日再度轉強，不排除外資將在下半年陸續回籠台股或說至少在近期匯出態度上，將轉趨緩和，對台股波段資金行情具正向，加上今年GDP普被上修可挑戰5%，使台股在基本面做後盾下，波段高檔或仍暫勿預設立場。

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