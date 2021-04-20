需求強勁國巨彈升 被動元件族群跟著衝

終端客戶需求強勁，國巨（2327）第1季合併營收237.44億元，季增7％，創下單季歷史次高，法人預估，國巨第1季每股盈餘有挑戰9到10元的機會，由於各電子產業訂單暢旺，國巨營運可望維持往年趨勢，逐季成長至第3季，國巨今天盤中股價止跌反彈，同集團的凱美（2375）、奇力新（2456），以及華新科（2492）等連袂走高。

消費性電子、車用、5G及工業等需求從去年第4季一路好到今年，被動元件廠第1季營運也因終端需求強勁淡季不淡，國巨3月合併營收為87.26億元，較上月增加24.6％，較去年同月增加116.3％，為107年9月以來新高，累計第1季合併營收為237.44億元，較上季增加7％，較去年同期增加137％，創下單季歷史次高，法人預估，國巨第1季獲利將優於去年第4季，有機會挑戰9到10元。

國巨表示，目前大中華廠區的產能利用率持續提升，MLCC產能利用率將拉高至90％以上、R-chip拉高至80％以上，鉭質電容產能則是持續維持滿載，以因應終端市場的強勁需求，依照往年趨勢，第2季略優於第1季，第3季為傳統旺季會更好。

為反應上游材料成本，國巨電容及電阻產品已就經銷商部分陸續調漲價格，對毛利率將有正面助益。

受到資金轉向傳產類股影響，國巨近期股價相對弱勢，不過被動元件整體產業訂單能見度已到下半年，營運展望相對樂觀，今天國巨股價止跌反彈，盤中股價漲幅逾5％，帶動被動元件個股全面走高。

（ 時報資訊 張漢綺）