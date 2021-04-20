4/20盤中焦點股 重點摘要

今（4/20）日熱門焦點股如下：

（1）台泥收購歐洲儲能商 股價強勢

繼水泥版圖擴及歐亞非之後，台泥19日宣布，以歐元1.32億收購歐洲Engie EPS儲能公司60.48%之股權，成為該公司最大股東。

消息面激勵該股今甫開市即跳高大漲，之後無畏盤勢高檔震盪，始終屹立平盤之上行進間清洗持股信心不足浮額，迄上午11：51的市價暫報52元，仍大漲3.17%，表現不錯。

ENGIE EPS為座落義大利並於法國上市之儲能公司，在先進的BESS（電池儲能系統）、電動車快充裝置、智慧電網及氫能皆擁有各式專利及產品，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲。

台泥指出，ENGIE EPS更具有未來市場發展潛力的是，於2021年與全世界第四大汽車公司Stellantis（原飛雅特、克萊斯勒加標緻）共組合資公司，Stellantis在全球汽車市場有9%市佔率，年產汽車770萬輛，且已於2021年三月正式宣布，歐洲區將自2025年全部轉生產電動車（約338萬輛），若以每部汽車需要5000顆電池，預計四年後每年會需要169億顆電池，及全歐洲適用之充電樁及快充樁。

台泥指出，此次收購股權案，對於近年積極布局再生能源、儲能及電池發展的台泥企業團，能源布局將更全方位，並成為台灣首家進入歐洲電池與儲能市場的企業。

台泥企業團董事長張安平強調，「要走到世界市場，一定要與世界的人才合作。能源佈局不能只看台灣市場，必須具備國際市場競爭力。」。歐洲在綠能及儲能發展是世界先驅，為了掌握未來的科技與市場，台泥在收購股份後將持續增資，與ENGIE EPS之專業團隊攜手投入全球市場。（工商時報 袁延壽）

（2）台積電多、空決戰600元

隨著法人籌碼持續鬆動，台積電今天早盤股價表現疲弱，摜破新台幣600元關卡，一度達595元，市值縮水逾2000億元，滑落至15.42兆元。

台積電調高今年營運成長預估至20%，資本支出也上修至300億美元，並預期未來18個月供應都將吃緊，只是第2季毛利率與獲利面臨下滑壓力。

包括外資、投信與自營商近2個交易日合計賣超逾1萬張，影響台積電股價連日走跌，今天進一步跌破600元關卡，一度達595元，跌8元，市值縮水2074億元，滑落至15.42兆元，影響大盤指數約68點。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.第一銅(2009)：周一期銅上漲，今早股價續漲逾3.5%。

2.中鋼(2002)：首季稅前大賺130.9億，年增暴衝610%創新高，惟短線漲多，盤初跌約2%。

3.聚亨(2022)：外資連兩日買超，股價盤初一度衝上12.8元、漲逾9%。

4.英利-KY(2239)：外資連三日擴大買超，帶動股價漲逾4.5%。

5.三商電(2427)：周四將法說，昨外資擴大買超60張布局，盤初股價漲近2.5%。

6.氣立(4555)：Q2、Q3營運可望較Q1持續增溫，股價低檔整理多日，下方5日線有撐，今早強彈逾8.5%。

7.凌陽(2401)：車用訂單滿到年底，買方爆量積極，早盤上揚逾5.5%。

8.正新(2105)：報價題材、訂單力挺，激勵營運看俏，股價觸及59.1元漲停。

9.虹堡(5258)：未來營運成長仍樂觀看待，晨盤上漲逾3%，曾摸及33.8元再寫多年高點。

10.佳世達(2352)：外資連10日買超4萬張，早盤續漲逾2%，突破前高。

11.亞航(2630)：航運股持續揚帆，中小股獲多方敲進，股價跳空漲停，21.35元寫短波高價。

12.台聚(1304)：2月獲利年增2倍，每股賺0.32元，惟列入注意股，晨盤漲多修正跌5%。

13.台航(2617)：護國艦隊啟航，早盤再拉第二根漲停，續寫波短新高價。

14.新興(2605)：BDI指數續漲，多軍不退散，股價觸及28.45元漲停，維持9%以上漲幅。

15.亞聚(1308)：原油期貨反彈，但漲多懼高，晨盤一度摔入跌停。

16.億泰(1616)：外資昨回頭買超，早盤續衝向9.17元漲停，突破9元改寫短高。

17.華榮(1608)：獲利題材續發威，股價一度再飆上24.9元漲停，隨後震盪維持逾7%漲幅。

18.尖點(8021)：擴充代鑽產能拚營運，股價整理結束，今早逆勢彈高3%。

19.國巨(2327)：產能利用率增搭配漲價效應，Q2有錢景，資金進場承接，走高近4%突破短均。

20.台泥(1101)：基本面優勢+布局電池市場為營運添柴，早盤大漲逾3%，創下逾13年高點。

21.統一(1216)：傳產當道且迎夏季冷飲商機，股價走強突破75元，改寫15個月新高。

22.皇昌(2543)：營造族群受打房影響小，買盤進場卡位傳產行情，亮燈漲停。

23.中信金(2891)：外資昨日買超逾2.6萬張，資金跟進，今早站上23元，創14個月高價。

24.業旺(1475)：遭列警示股，獲利了結賣壓湧出，開盤直殺跌停。

25.復盛應用(6670)：滿手訂單Q2營運拚佳績，股價穩步盤堅，強站短均之上。

(時報資訊)

（4）東元將生產離岸風電發電機 市場按讚

東元電機再奪下離岸風電產業在地化商機，已與國內外幾家離岸風電開發商，以及國際知名永磁風力發電機製造大廠，共同簽署合作框架協議，將承製風力發電機的定轉子原型機，並與協議夥伴共同爭取，承製台灣2025年之後所需求的風力發電機原型機。

這是國內第一家業者正式跨入離岸風電發電機的生產，也使離岸風電供應鏈生根台灣再向前邁進一大步。

消息面激勵東元周二（4/20）開高走高，迄上午11：11的市價暫報35.6元，大漲6.91%，表現出色。

據了解，東元電機此次簽署的合作框架協議，包含2025年之前的風力發電機定轉子原型機採購，也希望爭取2025年之後台灣風場區塊開發的商機。此項離岸風電在地化的重要進展，也代表開發商及發電機製造大廠，都高度認可東元電機在大型馬達與發電機之生產、製造與測試能力。（工商時報 郭及天）

（5）耀登專注本業 股價由跌停報復反彈至漲停

耀登科技（3138）因5G題材發燙，再加上股本小，籌碼集中，掛牌後股價一路狂飆，直上518元，迭創天價，惟在漲多之後拉回，近日更出現連續跳空跌停的態勢，針對股價上沖下洗，耀登強調，基本面仍樂觀。

在公司昨加油打氣之下，市場似頗買帳，今甫開市雖再度慘遭摜壓至跌停板板，但迄上午10：06即報復性反彈至漲停板，早盤以來僅跌停板、漲停板兩個價位，顯示持續深跌後，極短線在低檔的洗盤味濃厚。

耀登掛牌後氣勢如虹，股價一路披荊斬棘，並成功問鼎網通股后的寶座，惟在3月9日盤中以518元創高後，股價隨即走弱，截至19日收盤，股價已下殺至214元，等於短短28個交易日，股價就已見到腰斬。

由於股價漲也匆匆，跌也匆匆，引發市場關注，對此，耀登表示，「公司一直專注於本業經營，亦希望透過多元產品組合，持續帶來更理想的獲利。從第一季的成長趨勢可見，公司在基本面上仍有相當樂觀的空間，對於一時的股價波動，也請投資大眾莫過度恐慌」。

法人指出，耀登去年營收11.22億元，較前年的9.2億元年增21.96％，EPS2.63元則大勝前年的EPS1.46元，另今年首季營收3.13億元，也較去年成長31.93％，雖然耀登本業穩步向上，但還是敵不過本益比過高的利空，成為引發殺盤的主因。

耀登強調，今年首季營收成長主要是受惠於市場趨勢帶動；就營收佔比言之，天線約佔33％、儀器設備代理42％、測試認證服務25％。

天線部分，今年耀登車載產品大舉進軍汽車市場，擴大公司產品通路；儀器設備代理銷售以及電子產品測試認證服務，也都因為全球5G基礎設施積極建置，帶動整體業績成長。（工商時報 鄭淑芳）

（6）巨大早盤續創波段新高

巨大（9921）2021年首季合併營收206.04億元，年增幅高達54.68％；2020年EPS達13.19元，每股將配發8元股息，去年獲利與股息均創新高！

巨大業績表現持續亮眼，外資與投信已連續3個交易日買超力挺，20日早盤股價漲幅逾2%，最高來到368元、續創波段新高價。

巨大第一季自有品牌銷售與代工業務都成長，去年外銷歐美的自有品牌電動自行車年增34％，單價提高及產品組合優化，由於全球各主要通路庫存偏低，看好今年自行車銷售量將年增一成及獲利再攀升。

巨大去年獲利創歷史新高，今年將配發109年度現金股利拉高到8元。外資近期偏向加碼，4月以來累計買超逾3,300張，推升巨大股價穩步趨堅。（工商時報 曾麗芳）

（7）利多豐富 義隆強漲

義隆(2458)產品售價調漲、車用市場又有斬獲，今日股價開高後，盤中曾一度衝至214元，漲幅在5%左右。義隆下週三28日將舉行法人說明會，屆時將公布第一季財報以及第二季營運展望，也會對各產品線發展做出詳盡的說明。

義隆因為供應鏈持續吃緊以及各項成本逐漸上升，4月中旬已宣在全面調整所有產品售價，隨著報價的調升，拉抬ASP，將有利於毛利率表現。義隆積極爭取產能，預計到年底會增加到5家代工廠，其中有一家是針對TDDI的，且義隆後續12吋晶圓的比例也會越來越高，新的晶圓供應商包括台灣以及韓國，整體來說，產能會比去年增加20%。

展望第二季，在工作天數回復、NB市場持續位於高檔位置下，義隆也持續爭取新產能支援，預估第二季營運將首季成長。2021年來自WFH、市佔率提升的成長基期已高，營運動能轉向NB內容價值提升、新產品效益。

義隆電推出的AI車輛先進駕駛輔助系統，目前已獲中興巴士集團採用，讓駕駛即時掌握二輪車及行人等危險穿梭行進的警訊，同時回傳警訊及偵測資料與遠端後台資料融合管理。（時報資訊 郭鴻慧）

（8）看見101？外資喊價長榮破百元

航運景氣熱，貨櫃三雄近期股價「水漲船高」，今天雖然股價漲勢暫停，但外資給予長榮(2603)的目標價上調至101元，首次出現破百的價位。本土法人給予萬海(2615)的目標價，也調升至128元，顯示這波航運熱度還沒見到降溫現象。

看好貨櫃航運趨勢，美系外資在最新出爐的報告中指出，因蘇伊士運河事件將持續影響全球供應鏈，隨著美國經濟活動復甦，預期第2季和第3季貨櫃航運市場需求將再擴增。而長榮積極採購新船可進一步擴大市場佔有率，同時具有更大經濟規模有利於獲利表現，目標價從60元大幅調升至101元。

本土法人認為，由於2021年及22年新船下水量逐年減少，市場供不應求狀況無法解除，近期SCFI貨櫃運價迅速上漲，顯示旺季需求將更旺。萬海以亞洲線為主，亞洲港口準班率偏低，亞洲線運價長期看漲，加上萬海大買立即可用的二手船，投入美西線，加上美國線漲價，有望推升下半年獲利表現。預估萬海今年每股盈餘上看18元，目標價上調至128元。（時報資訊 莊丙農）

（9）再加碼股利 德麥剽悍

上市烘焙原料大廠德麥(1264)加碼配1元股票股利，加上原有現金股利合計發13元創新高，也刷新食品類股的股利新高，今日股價開高後，不斷飆升，一度衝上309.5元，表現十分剽悍。

德麥2020年稅後純益5.39億元，創新高，年增14.07%，每股純益16元。原本決議去年盈餘每股擬配現金股利12元，昨日董事會通過擬以資本公積配發1元股票股利，推升德麥股利將達13元，刷新歷史新高紀錄。

德麥今年首季業績表現不錯，斥資逾1億元人民幣的大陸無錫新廠計畫即將在今年下半年正式投產，再加上積極開發高毛利產品，透過產品組合優化維持整體毛利率水準，若疫情能夠持穩，今年度營運表現可望優於去年。

另外，德麥在2020年斥資4.6億元購入新北市五股工業區一處土地跟建物，擬打造成台北物流中心，將會在2022年後開始規畫。（時報資訊 郭鴻慧）