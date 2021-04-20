外界太悲觀 國內投顧2點看好喊萬海128元

國內本土投顧20日發布萬海（2615）投資報告，推估萬海今年EPS為18元，以今年底預估每股淨值37.79元及給予股價淨值比3.40倍計算，將目標價從先前的89.1元，上調至128元及買進評等。

萬海去年第四季合併營收為279.46億元，EPS為3.5元，合計整年度EPS為5.1元，營運從第二季開始催油門，呈現季季高。

萬海今年第一季合併營收386.67億元，年增115％，季增36％，由於貨櫃航商的成本費用相對穩定，一旦營收衝高，獲利跳升的機率將是很大的，國內本土投顧預期萬海第一季財報將創新高，單季EPS為4.52元。

國內本土投顧表示，外界對貨櫃航運三雄的看法及預估獲利數字都太過悲觀，隨著第一季財報公布後，屆時市場勢必大幅提高今年的獲利預估值。

國內本土投顧看好萬海主要基於兩大點，第一、上海出口集裝箱運價指數（SCFI）及運價迅速回升並預期旺季將更旺。第二、歐美港口準班率低，亞洲港口準班率亦偏低，亞洲線運價看漲。

萬海大買立即可用的二手船，投入美西線，推升今年下半營運。 美國線漲價挹注6月營收，同時進入7月展開旺季，旺季更旺。

萬海以經營近洋航線為主，去年而言，近洋航線的亞洲線（含中東、印度、紅海）占78.4％；遠洋航線經營美國線（含南美線）占21.6％。

依據Alphaliner統計4月19日數據顯示，萬海總營運艘數132艘，總營運TEU（20呎標準貨櫃）數為366,093TEU，占全球貨櫃船隊運力的1.5％。 萬海自有貨櫃船75艘，總TEU數201,365TEU；租賃57艘，總TEU數164,728 TEU。造船計畫部分，待交船30艘，合計130,684 TEU，約當目前船隊35.7％。

延伸閱讀

長榮狂噴繼續抱？下船股民1句忠告開示

萬海 美西線貢獻大

萬海3月營收年增100.68％ Q1營收寫新高