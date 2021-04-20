5G題材吸睛 耀登跌停報復反彈至漲停

耀登科技（3138）因5G題材發燙，再加上股本小，籌碼集中，掛牌後股價一路狂飆，直上518元，迭創天價，惟在漲多之後拉回，近日更出現連續跳空跌停的態勢，針對股價上沖下洗，耀登強調，基本面仍樂觀。

在公司昨加油打氣之下，市場似頗買帳，今甫開市雖再度慘遭摜壓至跌停板193元，但迄上午9：55打開跌停板後，迄10：06即報復性反彈至漲停板235元，成交2,150張，較昨日成交量216張幾呈倍數增加，在漲停板門外等著掛單買進者，仍達642張。該股早盤以來僅跌停板、漲停板、199.5元及230元等4個價位，顯示該股持續深跌後，極短線在低檔的洗盤味相對濃厚。

耀登掛牌後氣勢如虹，股價一路披荊斬棘，並成功問鼎網通股后的寶座，惟在3月9日盤中以518元創高後，股價隨即一路向下修正，截至19日收盤，股價已下殺至214元，等於短短28個交易日，股價就已見到腰斬。

由於股價漲也匆匆，跌也匆匆，引發市場關注，對此，耀登表示，「公司一直專注於本業經營，亦希望透過多元產品組合，持續帶來更理想的獲利。從第一季的成長趨勢可見，公司在基本面上仍有相當樂觀的空間，對於一時的股價波動，也請投資大眾莫過度恐慌」。

法人指出，耀登去年營收11.22億元，較前年的9.2億元年增21.96％，EPS2.63元則大勝前年的EPS1.46元，另今年首季營收3.13億元，也較去年成長31.93％，雖然耀登本業穩步向上，但還是敵不過本益比過高的利空，成為引發殺盤的主因。

耀登強調，今年首季營收成長主要是受惠於市場趨勢帶動；就營收佔比言之，天線約佔33％、儀器設備代理42％、測試認證服務25％。

天線部分，今年耀登車載產品大舉進軍汽車市場，擴大公司產品通路；儀器設備代理銷售以及電子產品測試認證服務，也都因為全球5G基礎設施積極建置，帶動整體業績成長。

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