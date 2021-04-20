報明牌被嘴冥燈 長榮狂噴 財經網美反嗆

財經網美胡采蘋上周在臉書報明牌喊買長榮，沒想到微幅走跌時遭網友留言嗆「冥燈」、「衰尾」，但最終長榮還是如胡采蘋所言，一周內噴漲逾13％，這也讓她發文反嗆該名網友，有吐血嗎？

受惠於全球大缺櫃、港口塞船影響，全球貨櫃航運運價飆升，帶動航運股大漲，長榮股價持續創新高，從4月1日收盤價47.9元到昨（19日）收盤價68元，長榮月內大漲41％，甚至有外資指出，長榮目標價上看101元。

財經網美胡采蘋上周一（12日）開始在個人臉書專頁分享長榮相關訊息，甚至建議民進黨立委洪申翰購買長榮股票，擺脫最赤貧立委封號，引起熱烈討論，沒想到報完明牌後出現走跌，引來網友不滿留言「閉嘴啦！帶賽的冥燈、妳沒報牌沒人知道妳這麼衰尾。」

儘管如此，長榮一周內從網友留言時的59.9元，噴漲超過13％來到昨收盤價68元，這也讓胡采蘋截取該名網友留言發文，證明自己所言不假，並寫下「欸那個…有吐血嗎？」反嗆網友，再度成為討論焦點。

傳產類近期成為熱門投資標的，周一（19日）鋼鐵、航運、造紙等傳產多檔漲停，甚至出現電子股成交值不到一半的罕見狀況，由於全球缺貨題材持續發酵，傳產類股仍被認為未來大有可為，截至今（20日）上午10點，長榮暫報68.40元，持續上漲。

（中時新聞網 郭宜欣）

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