4/20盤前掃描》二極體及MOSFET大吃緊

台股4/20盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.受惠全球景氣回升，中美兩強力拚基建，帶動原物料漲價題材火力全開，鋼鐵、塑化、航運、造紙等傳產族群躍居盤面領漲要角，股價紛創波段新高，據統計，「傳產F4」漲相佳，股東人數合計約有550萬人，笑納復甦財。

2.台驊投控董事長顏益財與國內超大型攬貨公司董事長都認為，貨櫃船公司第二季獲利估計與第一季相當，第三季市場進入傳統旺季，碼頭壅擠與缺櫃問題估計會逐漸改善，船公司近期頻頻取消的船班也將恢復，雖然屆時買艙費會降低或取消，但是船公司因為裝載量增加，業績估計也是會和第二季相當。

3.台股市場資金「大風吹」，雖大盤19日再創新高，電子股成交值占大盤比重卻創下跌落五成以下的罕見現象。不過，觀察投信買盤動向，仍積極鎖定多檔具「漲價題材」之電子股，包括友達、環球晶、華邦電等，於電子股籌碼相對紊亂下，獲投信助攻成「弱勢股明燈」。法人指出，在基本面好轉下，傳產，電子比價輪漲，有基之彈行情可望持續。

4.DRAM廠南亞科董事長吳嘉昭與新北市市長侯友宜將於20日共同宣布規模高達千億元的新投資案。據設備業者消息，南亞科將在新北市泰山區興建新的12吋DRAM廠，地點就選在南亞科泰山區12吋廠旁的大眾電腦用地，而台塑集團已同意南亞科新廠投資案。

業界預估，新廠若計畫建置3萬片月產能，並導入南亞科自行研發的10奈米世代先進DRAM製程量產，總投資金額將超過新台幣1,000億元。

5.新冠肺炎疫情加速數位轉型，上半年筆電銷售動能強勁，加上英特爾及超微新一代伺服器處理器推出，推升資料中心及雲端運算設備升級需求，市調機構集邦預估，第二季標準型DRAM合約價漲幅將大幅上修至23～28％，伺服器DRAM合約價漲幅上修至20～25％，且第三季合約價將續漲10～20％。法人看好南亞科、威剛、十銓、創見營運一路旺到第四季。

6.全球股市多頭氣勢正盛，隨多國股市頻創新高，推升定期定期投資買氣升溫。據投信投顧公會統計，3月全體投信基金定期定額扣款金額62.39億元，扣款筆數104.64萬筆，雙雙創下歷史新高紀錄，且分別較去年同期成長44％、34％。以人氣來看，扣款金額超1億元的個別基金有九檔，其中台股基金包辦五檔、其餘為大中華與陸股基金。

7.受到國際鋼市一片大好激勵，中鋼3月和首季獲利耀眼！其中3月合併稅前盈餘56.37億元、月增46％、年增1,207.46％，累計第一季合併稅前盈餘達130.99億、年增610％，每股稅前盈餘約0.83元，雙雙創歷史新高。受惠業績亮麗，中鋼19日股價再攻漲停，持續上演「大象跳舞」戲碼。

8.電動車充電需求帶動的商機可期，台達電與連鎖加油站業者北基宣布合作，將在全台57個加油站導入台達電快充充電樁，預計2021年底開始提供服務，這是台達電從管理平台、App到充電樁硬體完整解決方案、第一次在台商用。北基母公司三地集團並規劃，2025年在全台打造200個充電站，共計設置400支快充充電樁、近千支家用／目的地充電樁。

9.Touch Taiwan 2021大戰本周三登場，面板雙虎大秀MicroLED／MiniLED技術實力。群創超前部署次世代MiniLED，將展出全系列高階MiniLED消費電子產品；至於友達MiniLED背光已導入電競應用，未來將進一步拓展車載、醫療等高階領域。

10.東元電機再奪下離岸風電產業在地化商機，已與國內外幾家離岸風電開發商，以及國際知名永磁風力發電機製造大廠，共同簽署合作框架協議，將承製風力發電機的定轉子原型機，並與協議夥伴共同爭取，承製台灣2025年之後所需求的風力發電機原型機。

這是國內第一家業者正式跨入離岸風電發電機的生產，也使離岸風電供應鏈生根台灣再向前邁進一大步。

11.台新金控董事長吳東亮19日在生策會第六屆理事會中宣布，已透過私募基金（PE Fund）方式，結盟保瑞藥業董事長盛保熙成立健康基金，做為大舉跨足生醫產業的灘頭堡！據了解，該健康基金規模約30億元，是政府開放保險業投資私募基金先例，預期將掀起一波跟進熱潮。

12.新冠肺炎重創全球疫情尚未告一段落，2020年推動的紓困振興特別條例將在6月屆期，在各界呼籲下，行政院近日拍板同意延長，並已發函立法院，請立法院同意延長紓困條例和特別預算到2021年底，預計20日立院程序委員會將進行處理。

13.美國總統拜登周四（22日）將透過線上方式，邀請40多國領袖參與為期兩天的全球氣候峰會。外界將聚焦美方發布的2030年減碳目標，以用來衡量拜登政府矢言對抗氣候變遷的企圖心與認真程度。目前多數專家預期該目標至少為50％。

14.大陸國家發改委19日公布「克強指數」之一的用電量數據表現不俗，呼應近日大陸剛公布的2021年第一季GDP增長率等亮麗數字，各項數據的好轉說明大陸經濟幾乎已擺脫新冠疫情的影響，朝向穩定復甦道路前進。數據顯示，大陸第一季全社會用電量較2020年同期大增21.2％，3月單月年增19.4％。

15.繼技嘉率先曝光礦卡新品後，華碩的輝達CMP 30HX礦卡也在海外市場現身，並預告將於5月正式上市。在此同時，微星最新一波高、低階顯卡在備齊料源趕產後，近日完成集貨上櫃、準備鋪貨至北美，整個顯卡市場可說是熱鬧滾滾。

16.全球半導體產能短缺，晶圓廠產能利用率均達滿載，第二季矽晶圓市場在訂單大舉湧現情況下已是供不應求，各家矽晶圓廠產能均已售罄。日本矽晶圓大廠SUMCO會長橋本真幸接受日媒專訪指出，矽晶圓訂單明顯超過產能，自身及半導體廠客戶端均無庫存。

法人預期下半年矽晶圓供給缺口逐步擴大有利價格調漲，看好環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）、嘉晶（3016）營運表現。

17.二極體廠強茂（2481）在消費性及車用客戶追單強勁帶動下，在二極體及MOSFET產品供給皆相當吃緊。法人指出，由於強茂當前已經面臨全面缺貨狀況，因此第二季已經全面調漲所有報價，預期第三季有機會再度調漲雙位數水準，強茂營運可望因此逐季走高。

B.利空因子：

1.兩大房市稅制將在7月上路，財政部官員指出，我國房地合一2.0新制、房屋稅條例限縮免稅門檻適用範圍，兩大抑制炒房稅制皆在今年7月併同實價登錄2.0一起上路，主要打擊對象為炒房、囤房的「境內法人」，同步上路國稅局有把握可掌控法人炒作房市依據。

2.中央銀行總裁楊金龍19日赴立法院財委會進行「選擇性信用管制措施執行情形」專題報告，表示如果在6月央行第二季理事會前，經過央行密切關注，認為房市還是價量均持續上揚，不排除會第三度調整管制，再將房貸成數進一步下修。

3.本週上市公司財報大舉出籠，大型金融股雖表現亮麗，但不敵全球新冠疫情持續嚴峻打擊，使美股周一（4/19）自歷史高點回檔，終場收低。

備受台股投資人關注的台積電ADR也表現不佳，重挫2.89%；日月光投控、聯電與鴻海等ADR，也分別下挫1.76%、0.11%及0.74%。

4.台揚（2314）因近期股價飆聲四起，觸動警示，應主管機關要求，先行公布3月獲利，惟因單月仍陷虧，首季也未能擺脫赤字經營，50元整數關卡只撐了不到5分鐘，就匆匆謝幕。

台揚去年拿下美國Dish Network的5G O-RAN RU訂單，再加上手中還有數個美國運營商的案子在手，已進入合作驗證階段，今年可望小量出貨，多元題材拉升股價一路狂飆，光4月以來波段漲幅即逼近五成，也因為漲勢來得又急又凶，遂引發主管機關關注，要求台揚先行公布最近月獲利。

5.耀登科技（3138）因5G題材發燙，再加上股本小，籌碼集中，掛牌後股價一路狂飆，直上518元，迭創天價，惟在漲多之後拉回，近三個交易日更出現連續跳空跌停的態勢，針對股價上沖下洗，耀登強調，基本面仍樂觀。

耀登掛牌後氣勢如虹，股價一路披荊斬棘，並成功問鼎網通股后的寶座，惟在3月9日盤中以518元創高後，股價隨即走弱，截至19日收盤，股價已下殺至214元，等於短短28個交易日，股價就已見到腰斬。