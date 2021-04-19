十檔強勢電子股 投信力捧

台股市場資金「大風吹」，雖大盤19日再創新高，電子股成交值占大盤比重卻創下跌落五成以下的罕見現象。不過，觀察投信買盤動向，仍積極鎖定多檔具「漲價題材」之電子股，包括友達、環球晶、華邦電等，於電子股籌碼相對紊亂下，獲投信助攻成「弱勢股明燈」。法人指出，在基本面好轉下，傳產，電子比價輪漲，有基之彈行情可望持續。

台股大盤近期陷入「傳產狂潮」，由傳產族群揮起多頭大旗，電子股則是交投冷淡，成交比重19日盤中更一度下滑至45％。法人指出，電子、傳產仍維持輪動格局，投資人應謹守「不追高」策略；部分低位階電子族群若有法人買盤加持，則亦可提前布局。

觀察投信4月來買超個股，友達、環球晶、華邦電、順德、金居及智崴，均獲得投信連三日以上買超，其中面板廠友達、矽晶圓大廠環球晶，更是狂買15、13天，4月來買超48,484、1,035張；記憶體大廠華邦電4月來亦獲投信大肆敲進62,039張。

台股電子族群近期遭遇腥風血雨，不僅老大哥台積電法說會行情失靈，世芯-KY也因大客戶飛騰遭美國制裁而大跌，驅動IC廠敦泰更慘遭神盾出脫持股。不過，法人指出，電子族群並非「全軍覆沒」，蘋果21日的新品發表會，將可望帶起電子股漲勢，點名「蘋概股」成下一波電子新兵。

觀察電子股後續發展，兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光均指出，電子股資金已自IC設計族群轉出，故預期電子股重掌兵符後，強勢族群可能出現易位。陳奕光指出，台股本周將面臨台指期結算，加上蘋果新品發表會21日登場，可望使電子族群本周下旬再現翻身契機，屆時蘋概股中PCB、Mini LED族群，或包括台積電、華通、日月光投控等，將有望受惠。