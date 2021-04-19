憂新冠再起 美股拉回 台積電ADR重挫

財報出籠 美股收低

本週上市公司財報大舉出籠，大型金融股雖表現亮麗，但不敵全球新冠疫情持續嚴峻打擊，使美股周一（4/19）自歷史高點回檔，終場收低。不過，蘋果、谷歌、網飛等科技股分別上漲0.51%、0.2%及1.45%，另外，生醫製藥股如嬌生公司、輝瑞藥廠與默克製藥等，也臉色紅潤。

跌幅相對沈重族群，以半導體首當其衝，包括英特爾、美光、ASML、德儀、AMD等，分別重挫1.73%、2.48%、2.41%、2.54%及1.27%。另外，特斯拉也大跌3.4%。

備受台股投資人關注的台積電ADR也表現不佳，重挫2.89%；日月光投控、聯電與鴻海等ADR，也分別下挫1.76%、0.11%及0.74%。

道瓊工業指數下挫123.04點或0.36%，以34,077.63點作收。標準普爾指數滑落22.21點或0.53%，收在4,163.26點。科技股那斯達克指數跌137.58點或0.98%，收13,914.77點。另外，費城半導體指數下跌82.08點，跌幅2.52%，報3,171點。

(工商時報 數位編輯)

市場關注足壇動向 歐股多半收低

歐洲股市19日關注焦點在全歐財力最強的一些足球球會另組「超級聯賽」一事，3大指數多半收低，法蘭克福股市自上週創下的新高回檔，倫敦股市則勉強守住上週漲破的7000點關卡。

倫敦FTSE 100指數下挫19.45點或0.28%，以7000.08點作收。

法蘭克福DAX 30指數滑落91.36點或0.59%，收在15368.39點。

巴黎CAC 40指數小漲9.62點或0.15%，收6296.69點。

（中央社）