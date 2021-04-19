鋼鐵人、航海王領軍… 非金電指數創六紀錄

鋼鐵人、航海王領軍，代表傳產股的非金融電子類股指數創新高，並再寫1,886億元歷史新天量，占大盤成交值占比衝上41.786％，為史上單日第12高，市值飆高至14.11兆元歷史新猷，寫下多項新紀錄，推升台股加權指數再漲逾百點，以17,263點作收，與上市市值52.71兆元同步登峰。



傳產股19日全面噴出，但投資專家也因提醒投資人要留意追高風險，並提出要提防重蹈之前半導體爆天量後大舉下殺的覆轍。台新投顧副總黃文清表示，傳產股占比衝上42％，資金已明顯「失衡」，要留意追高風險，高檔隨時可能拉回。



凱基投顧董事長朱晏民也提醒投資人，傳產原物料股確實基本面優，能見度有機會到第二、三季，但投資人不要陷入過度樂觀的情緒，不能以一個月的獲利直接乘上12，尤其近日股價衝高後，要留意股價評價面已過高的風險。



台股上市櫃19日有89檔（不含DR）漲停，其中，非金電就衝高至82檔，占比高達92％；另外，上市櫃股價創高的29檔中，有21檔非金電、占比72％，包括鋼鐵、航運、塑化、紡纖、電線電纜、證券股以及生技股等非金電族群全面噴出，各類股指數均寫新高，金融類股指數收1,477.22點上漲2.62％，則是1998年4月來新高。



在傳產及金融齊步發威助攻下，非金電指數收16,327.46點漲2.98％，成交值衝高至1,886.22億元，總市值14.11兆元，三創2005年編製該指數來的新高，至於成交值占比41.786％，則是創歷史第十二高；台股加權指數以17,263點大漲104點作收，持續創歷史新高，上市市值52.71兆元，加計上櫃，則上市櫃市值達57.85兆元。



黃文清及朱晏民都認為，台股各項經濟數據、基本面、資金面均優，上市櫃公司獲利持續上修，獲利成長無虞，台股多頭列車續航，至今仍沒有任何反轉訊號，但在傳產、金融噴出後，要留意資金是否會重新轉移回電子股，若電子適時接棒，台股持續創高可期。