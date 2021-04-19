傳產F4超火 550萬股東嗨翻

受惠全球景氣回升，中美兩強力拚基建，帶動原物料漲價題材火力全開，鋼鐵、塑化、航運、造紙等傳產族群躍居盤面領漲要角，股價紛創波段新高，據統計，「傳產F4」漲相佳，股東人數合計約有550萬人，笑納復甦財。



台股19日大漲百點，再創歷史新高，其中，「鋼鐵人」、「航海王」扮演大盤重要推手，鋼鐵指標股中鋼漲停，帶領中鴻、大成鋼、春源等25檔相關族群同步亮燈；航運股也有萬海、四維航等11檔漲停，加上造紙、塑化，四大傳產族群合計共45檔亮燈，占上市櫃漲停家數過半，資金聚焦效應顯著。



群益投顧董事長蔡明彥指出，美鷹派議員呼籲擴大限制中國半導體，去美化受惠股偏弱，拖累電子股投資熱度，預期傳產原物料航運、鋼鐵、塑化等原物料族群維持多頭輪動，研判仍將是近期市場主流。



受惠傳產原物料表現百花齊放，相關個股漲勢強勁，陽明、正德、海光、慧洋-KY股價改寫歷史新高，中鋼19日收在38.65元，續創近13年來新高，也讓持有股東樂開懷，統計鋼鐵、塑化、造紙、航運「傳產F4」最新股東人數逾552.17萬人，同步搭上全球經濟復甦行情。



券商主管指出，從交易層面來看，除了航運率先點火之外，鋼鐵、塑化等皆有跟進現象，當沖熱度持續升溫，成交量能擠進前段班。而以往傳產族群投資屬性較偏向保守、存股概念的投資人，累積多年配股、配息之下，手上也有不少投資部位，在此波景氣循環向上趨勢，成功解套甚至創造亮眼報酬，一吐先前未跟上電子股漲勢的悶氣。



凱基投顧分析，在散裝船運運價高漲下，BDI指數單周大漲逾11％，業界普遍預期在鐵礦砂、煤炭及南美穀物貨載需求繼續增溫下，市場看旺到第三季，拉抬散裝航運族群全面大漲，且中美兩強拚基建、全球疫後經濟重建，海運有望迎來十年大多頭的黃金年代，基本面表現可期。



不過，法人也提醒，由於短線資金瘋狂湧入傳產，類股比重嚴重失衡將是重要的觀察訊號，需留意傳產股出現過熱跡象。