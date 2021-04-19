傳產蟄伏30年反撲 老謝：選股看緊這條線

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，台股交易過去都是以電子股為重心，卻在周一(19日) 豬羊變色，電子股成交比重一度跌破五成，傳統產業接棒強漲，市場顯得不知所措，這一切都是傳產蟄伏30年的反撲，認為傳產要深耕台灣，加速升級轉型，以30年長線來看，才能看到績優傳產股的底藴。

謝金河以「傳產生根台灣，明天會更好！」為題發文，最近經濟學者最喜歡說台灣罹患了荷蘭病，所謂的荷蘭病，指的是台灣電子業獨強，傳統產業一蹶不振。過去30年，很多傳統產業將生產基地移至大陸市場，享受大陸廉價勞動力，卻沒有升級轉型，等到大陸的產業追上來，台灣傳產被邊緣化，之前冠軍磁磚董座林榮德前來，謝金河就建議結束大陸的生產基地，把資源移轉回來台灣，努力升級轉型。

謝金河指出，台灣房地產建案，衞浴設備都是進口的歐美日名牌，冠軍必須從傳統殺價的紅海市場掙脫出來。冠軍磁磚去年下半年起將大陸業務交給海鷗衛浴，毛利率在去年第三季轉正，本業出現獲利，第四季毛利率拉升至43.62%，冠軍大陸投資收益到第四季也轉正。這意味著，只要能深耕台灣，並加速轉型，就有機會找回失落的30年。

謝金河再提另一家是昔日的超級績優股台玻。這些年，大陸玻璃廠實力都超過台玻，像曹德旺的福耀玻璃去年營收239億港元，淨利32.88億港元，市值超過1300億港元。福萊特、信義玻璃實力都超過台玻。

福耀玻璃剛公佈季報，首季營收57.06億人民幣，稅後純益8.55億人民幣，年增85.9%。謝金河指出，經過大殺戮，玻璃產業景氣翻轉，台玻去年下半年轉虧為盈，下半年本業獲利32.29億元，毛利率從去年首季5.66%上升至第四季24.72%，台玻大陸收益也轉正，如果能加速升級轉型，台玻深耕台灣，要找回昔日榮耀期實不難。

謝金河強調，這次傳產強漲，要從30年長線來看，才能看到績優傳產股的底藴。文章來源：謝金河臉書

（ 中時新聞網 呂承哲）

延伸閱讀

台股多空交戰 投顧曝傳產搶戲時間表

傳產發威 中鋼亮燈 89檔助台股寫新頁