德麥發12元股息 罕見加碼1元股票

烘焙原料大廠德麥（1264）繼日前宣布擬配發12元現金股利，創該公司股息新高紀錄後，19日董事會再通過股利加碼，決議以資本公積轉增資發行新股，每股配發1元股票股利，合計股利共13元，創下股利新高紀錄。而這也是德麥繼2017年後，罕見再次配發股票股利。

德麥表示，本次增資主要因應營運資金及未來業務發展之需要。目前德麥有幾項重要的投資項目，一是德麥去年公告斥資4.6億元買下新北市五股工業區一處土地跟建物，將打造成台北物流中心，強化物流運輸效率，預計2022年中以後動工，屆時北、中、南物流布局版圖將更趨完整，有助公司中長期發展。

另外，海外市場部分，德麥去年首度跨足美國新市場，今年也跨足印尼，皆已分別設立子公司，德麥總經理吳文欽表示，通常進入新市場都做好前幾年虧損的準備，之前進軍馬來西亞第四年才開始獲利，香港更是到第七年才有盈餘，但美國可望更快。他說，目前美國當地營運狀況比預期還要好，估計美國市場「不到兩年」就可以開始獲利。

此外，德麥在大陸無錫興建的新廠房目前正在收尾中，包含土地、設備等總投資超過一億元人民幣，預計今年上半年完工、下半年投產，產能將是目前產量的二倍以上，屆時將取代現有廠房，並整合生產、倉儲、物流、辦公、烘焙教室等，可望成為德麥大陸市場新的成長動能。

德麥去年營運表現亮眼，全年合併營收43.75億元，年增7.34％；歸屬於母公司稅後淨利5.39億元，年增14％；EPS高達16元，也高於前一年的14.02元，營收、獲利、EPS全數創新高。德麥日前董事會決議預計配發每股12元現金股利，已創下該公司股息新高紀錄，19日董事會通過股利再加碼，也是德麥罕見配發股票股利。

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