台股多空交戰 投顧曝傳產搶戲時間表

台股19日創歷史新高，但盤中電子資金比重一度掉至45％左右，投顧觀察，過去亮眼的IC設計股近期股價修正，電子股轉弱，自然流入低基期，且搭上漲價題材的傳產股。

台股19日震盪走高，在鋼鐵、航運領軍下，加權指數盤中高點觸及17,294.15點，終場收漲104.47點，以17,263.28點作收，盤中、終場均創歷史新高，交易量達新台幣4,403.74億元。

值得注意的是，傳產19日表現亮麗，大幅吸納資金，盤中電子資金比重一度掉至45％左右，以過去經驗來看相當罕見。

元大投顧觀察，4月以來台股走勢開始出現較大的震盪，融資餘額不僅快速增加，高檔也頻頻爆出大量，櫃買中心（OTC）有不少個股都已經開始出現籌碼連環套的情況，顯示電子股已有初步轉弱的跡象。

元大投顧認為，雖然加權指數仍有望續創新高，但由於台積電上攻乏力，且歐洲與新興國家疫情依舊嚴峻，建議投資人勿追高，資金在電子股表現不振之下，可能會繼續多往傳產類股著墨。

華南投顧董事長儲祥生今天表示，過去市場焦點都在電子股，尤其IC設計族群先前漲勢驚人，但觀察近期股價表現，世芯-KY苦吞多個跌停板，金麗科、網通股耀登，股價也是一路下探，回檔幅度約在50％。

他表示，多數個股回檔，之前漲幅大的電子股「心虛」，資金自然從高基期的電子股轉移，注入基期較低，且搭上漲價題材的傳產類股；觀察近期盤面，鋼鐵、塑化、航運等族群相當強勢。

展望台股後續走勢，他認為，傳產強、電子弱的趨勢至少還會持續2到3天，但目前大盤仍是多空交戰，台股仍會震盪向上，電子股還有投資價值在，只是漲多觀望。

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