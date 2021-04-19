台股站萬七 網友熱議下殺關鍵點

台股周一(19日)電子股族群普遍走弱，傳產包括鋼鐵、塑化、造紙以及航運類股指數則是大漲，連被視為大牛皮股的國內鋼鐵龍頭中鋼，尾盤再度亮燈漲停，台股終場收在17263.28點、上漲104.47點。有網友擔憂，這一年大盤漲了一倍多，深怕台股殺一波下來，引發熱議。

傳產類股領漲下，在鋼鐵、航運等產業指數勁揚超過7%，相關個股超過30檔亮燈漲停，非金電指數大漲近3%，電子成交值更是降至約45%，創下近年來新低紀錄。擁有超過98萬名股東的中鋼，終場收在 38.65 元，創近13年新高，市值站上6000億元關卡。中鋼從4月初以來大漲將近50%，告別過去牛皮股形象，19日也公布第一季財報，3月稅前淨利達新台56.37億元，首季稅前130.99億元，年增610%。中鋼3月營收達368.94億元，則是創單月歷史新高，隨著全球鋼市創2008年後首度走強，預料第二季營收將達千億美元大關。

一名網友在PTT論壇上發文，「這一年來大盤也長了一倍，最近連萬年不動如山的中鋼都漲停了」，甚至連公司同事幾乎都在談股票，還是女生居多，這讓他經歷過過去10年相當害怕，看到股版每個人都很歡樂，很難想像如果殺一波下來到底有多可怕。網友表示，大家好像都忘記金融海嘯、歐債危機以及中美貿易戰的感覺。

網友表示，雖然手中持股只有台積電跟兆豐金，相對安全，還沒有要崩盤的危機，但最近開始存錢等待下一波修正，並稱手上還有約1萬美元，打算等美股修正就進場，並詢問其他網友意見。

對此，其他網友表示，「怕就減碼或放空阿，看自己心臟夠不夠大囉」、「別說十年，去年肺炎大崩盤這裡的人都忘了」、「是真的很多人在看股票…走在公司裡看手機的畫面都是股票」、「修正快了，今年必定有一個大修正」。

不過也有網友認為，「萬三一路喊到萬七會崩盤， 進場的都賺翻了」、「我感覺只會盤整，修正一下，畢竟有基本面支撐」、「一堆人在等修正就是不會修正」、「之前不算修正嗎？還是要等到2萬回檔才算修正？」

（ 中時新聞網 呂承哲）

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