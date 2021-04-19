4月19日一分鐘強弱勢股
4月19日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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萬泰科(6190)
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10.00
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美國基建與外商轉單帶動，3月營收6.54億元，創新高
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豐謙(5523)
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10.00
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處分位故宮南院附近4,255坪土地，利益2.5億元
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榮剛(5009)
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10.00
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為特殊鋼主力廠，在手訂單顯示未來營運月來月旺
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大國鋼(8415)
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10.00
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為大成鋼旗下扣件通路商，業績旺，第1季營收創1年半高
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台航(2617)
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10.00
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美國基礎建設帶動，BDI指數走揚，散裝航運產業迎多頭
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華紙(1905)
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9.98
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3月EPS0.08元，第1季EPS 0.09元，季季增
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裕民(2606)
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9.97
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BDI大漲，帶動海岬型船日租金一個月漲五成，有利裕民
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大慶證(6021)
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9.96
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台股日均量走揚，對證券經紀業務有利且自營操作績效優異
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中鋼(2002)
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9.96
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中鋼首季稅前大賺130億，年增暴衝610%創新高
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萬海(2615)
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9.96
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貨櫃航運景氣旺，本土投顧法人估今年EPS 19.98元
製表：王淑以
4月19日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢因素
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弘煜科(6482)
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10.00
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弘煜科去年每股稅後虧損3.39元且虧損較前一年擴大
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富驛-KY(2724)
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10.00
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富驛-KY前董座侯尊中涉詐貸2億，檢調8路搜索約談
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麗臺(2465)
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10.00
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美擬收加密貨幣洗錢費，比特幣暴跌，相關供應鏈重挫
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M31(6643)
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10.00
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為矽智財業者股，第1季淡季及匯損，獲利創7季來新低
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敦泰(3545)
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9.98
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神盾結盟破局，將處分敦泰16.14%股權，股價跌停
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撼訊(6150)
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9.88
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比特幣大漲後18日大跌15%，比特幣概念股撼訊跌停
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金麗科(3228)
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9.86
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金麗科大陸合作對象中科睿芯屬於大陸科學院，市場擔憂
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祥碩(5269)
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7.75
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大陸飛騰遭美國列實體管制清單，祥碩營運影響，股價重挫
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台康生技(6589)
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6.85
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郭台銘50億入股台康生技，搶當最大股東的利多淡化
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高端疫苗(6547)
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3.85
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國際新冠疫苗因產生副作用暫緩施打，國產疫苗將面臨挑戰
製表：王淑以
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