4月19日一分鐘強弱勢股

4月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

萬泰科(6190)

10.00

美國基建與外商轉單帶動，3月營收6.54億元，創新高

豐謙(5523)

10.00

處分位故宮南院附近4,255坪土地，利益2.5億元

榮剛(5009)

10.00

為特殊鋼主力廠，在手訂單顯示未來營運月來月旺

大國鋼(8415)

10.00

為大成鋼旗下扣件通路商，業績旺，第1季營收創1年半高

台航(2617)

10.00

美國基礎建設帶動，BDI指數走揚，散裝航運產業迎多頭

華紙(1905)

9.98

3月EPS0.08元，第1季EPS 0.09元，季季增

裕民(2606)

9.97

BDI大漲，帶動海岬型船日租金一個月漲五成，有利裕民

大慶證(6021)

9.96

台股日均量走揚，對證券經紀業務有利且自營操作績效優異

中鋼(2002)

9.96

中鋼首季稅前大賺130億，年增暴衝610%創新高

萬海(2615)

9.96

貨櫃航運景氣旺，本土投顧法人估今年EPS 19.98元

製表：王淑以

4月19日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢因素

弘煜科(6482)

10.00

弘煜科去年每股稅後虧損3.39元且虧損較前一年擴大

富驛-KY(2724)

10.00

富驛-KY前董座侯尊中涉詐貸2億，檢調8路搜索約談

麗臺(2465)

10.00

美擬收加密貨幣洗錢費，比特幣暴跌，相關供應鏈重挫

M31(6643)

10.00

為矽智財業者股，第1季淡季及匯損，獲利創7季來新低

敦泰(3545)

9.98

神盾結盟破局，將處分敦泰16.14%股權，股價跌停

撼訊(6150)

9.88

比特幣大漲後18日大跌15%，比特幣概念股撼訊跌停

金麗科(3228)

9.86

金麗科大陸合作對象中科睿芯屬於大陸科學院，市場擔憂

祥碩(5269)

7.75

大陸飛騰遭美國列實體管制清單，祥碩營運影響，股價重挫

台康生技(6589)

6.85

郭台銘50億入股台康生技，搶當最大股東的利多淡化

高端疫苗(6547)

3.85

國際新冠疫苗因產生副作用暫緩施打，國產疫苗將面臨挑戰

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組