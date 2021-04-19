散戶瘋鋼鐵航運 台股登17,263再寫新高

台股聚焦低價轉機股，尤其是傳產股的短線漲勢，幾呈噴出榮景，包括大股東、法人、主力群、中實戶及散戶等，幾全在裡面運作，即便台積電、鴻海、日月光投控、廣達、聯發科、股王大立光等重量級電子股都表現疲軟，也毫無所畏懼，盤勢開低震盪走高，盤中最高點17,294點與收盤指數17,263點，又雙創歷史新頁。

台股加權股價指數今開低在17,141點，之後在傳產鋼鐵、航運、塑膠等類股領軍向前衝，及金融股穩盤之下，瞬間翻紅，之後雖再度拉回盤中最低點17,135點，但短多無所畏懼，市場仍瘋搶低價傳產股，包括水泥、紡纖、電器電纜、電機、食品、化學、造紙、鋼鐵、航運及塑膠等族群，在盤中互尬漲停板，使大盤在上午9：35再度由黑翻紅後，指數即不再回頭。

迄終場的加權指數勁揚104.47點，報17,263.28點，單日漲幅0.61%，成交4,403.75億元。令人側目者，係電子占整體成交總值的比重持續滑落，盤中數度低於5成，至終場也僅稍逾5成而已，顯示人氣、資金都明顯遭冷落，與以往動輒逾7成的成交值比重，已不可同日而語。

鋼鐵股今在中鋼領軍下，類股計21檔大紅燈籠高高掛；另外，航運股也有新興、裕民等11支漲停板；塑膠股有台聚等7檔亮燈；紡纖股有宏洲、東和等5檔攻頂；餘如水泥、食品、造紙、電機、電器電纜、玻璃、造紙、化學及營建等，也多表現亮麗，呈現百花爭艷榮面。

除傳產股人氣爆棚外，金融股周一充分發揮穩盤角色，包括彰銀、台企銀、台中銀、高雄銀、聯邦銀、遠東銀、中壽、統一証、三商壽、富邦金、國泰金、開發金、元大金、台新金、新光金、國票金、中信金、王道銀、群益証及群益期等，漲幅多在2%至8%不等，整體族群演出同樣亮麗，短期落後補漲格局也不宜漠視。

櫃買市場方面，短線生技股拉回，電子股雖有電腦、網通與零組件等族群表現不佳，但半導體、光電與資服等族群力挺多方，使電子類股指數仍勉力收紅，加上化學、紡纖、鋼鐵、電機、營建、航運與觀光等類都站在多方，使盤勢開高震盪趨堅，終場指數收漲0.22%，報211.21點，成交726.63億元。

亞方面，日本、菲律賓、馬來西亞、印尼與印度等市場，目前暫報下挫；大陸深滬兩市、新加坡、香港、南韓、澳洲、越南及泰國等股市，暫報上漲。美股電子盤方面，目前以科技股為主軸的那斯達克100期指暫報上漲，餘道瓊期、標普500與小型股2,000等3大期指，則暫報下挫。

業內人士指出，電子股前波漲勢凌厲，在本益比普遍偏高，與股息殖利率不如預理想，加上中美科技戰變相干擾，使市場資金逐漸往轉機明朗的低價傳產、金融靠攏，以迴避源自中美兩強可能隨時祭出什麼限制科技產品出口實體清單的風險。因此，短期在低價轉機未出現天量長黑前，波段高點或仍暫勿預設立場為宜。