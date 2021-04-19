傳產發威 中鋼亮燈 89檔助台股寫新頁

台股今（19日）加權股價指數收盤報17,263.28點，漲107.47點，漲幅0.61％，成交量為4,403.74億。

漲幅最多的類股依序為鋼鐵、運輸、玻璃及電纜，都繳出超過5％的漲幅。其中上市鋼鐵類股包含中鋼共有20檔漲停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有和康生、台航、萬泰科、伍豐等89檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅9％以上的有75檔，前10名有和康生（1783）、台航（2617）、台苯（1310）、彰源（2030）、嘉裕（1417）、中鴻（2014）、海光（2038）、四維航（5608）、新興（2605）、春源（2010），漲幅前66名都是漲停。

今日有10檔個股超過8％跌幅，跌幅前10名為麗臺（2465）、精熙-DR（9188）、敦泰（3545）、泰金寶-DR（9105）、耀登（3138）以上5檔為跌停，其餘有映泰（2399）、越南控-DR（9110）、鴻名（3021）、業旺（1475）、台揚（2314）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、長榮（2603）、中鋼（2002）、中石化（1314）、華航（2610）、友達（2409）、新光金（2888）、華邦電（2344）、彩晶（6116）、長榮航（2618）。

上櫃有23檔9％以上漲幅，漲幅前10名為萬泰科（6190）、伍豐（8076）、大國鋼（8415）、豐謙（5523）、榮剛（5009）、德微（3675）、世豐（2065）、大慶證（6021）、勝昱（4304）、寶碩（5210），前18名都是漲停。

今日上櫃有14檔股票有8％以上的跌幅，跌幅前10名依序為弘煜科（6482）、富驛-KY（2724）、M31（6643）、點序（6485）、撼訊（6150）、金麗科（3228）以上6檔跌停，其餘有普誠（6129）、笙泉（3122）、展匯科（6594）、九暘（8040）。

上櫃成交量前10名為榮剛（5009）、康和證（6016）、合晶（6182）、正德（2641）、福邦證（6026）、富喬（1815）、尼克森（3317）、金居（8358）、國統（8936）、威剛（3260）。

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