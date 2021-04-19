4/19盤中焦點股 重點摘要

今（4/19）日熱門焦點股如下：

（1）營運拚回升 伍豐攻15月高價

POS廠伍豐(8076)2020年營運受疫情衝擊轉虧、降至近10年低點，隨著訂單需求回溫，公司力拚2021年營運重返成長軌道。伍豐股價自15日起轉強，今（19）日在買盤敲進下放量直攻漲停價35.2元，創去年1月底以來15個月高點，領漲工業電腦（IPC）族群。

伍豐受疫情衝擊歐美市場需求及轉投資俄羅斯賭場營運，去年合併營收22.43億元、年減28.31％，為近11年低點，本業營運雖維持獲利，但受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後虧損0.68億元、每股虧損0.26元，為近10年低點。

隨著營收貢獻逾5成的歐美市場訂單回溫，加上比較基期較低，伍豐2021年3月自結合併營收1.9億元，月增達26.9％、年增達19.23％，回升至今年高點。首季合併營收5.22億元，雖季減7.65％、仍年增1.18％，重返年成長軌道。

伍豐坦言，疫情衝擊歐美終端客戶去年設備投資進度，造成整體營收規模下滑。轉投資的俄羅斯海參崴「水晶虎宮殿」亦因疫情暫停營運4個月，去年採業外權益法認列損失1.01億元，較前年認列獲利1.2億元大幅轉虧，拖累整體營運轉由盈轉虧。

展望今年，伍豐表示，歐美訂單需求去年第四季起已見回溫跡象，預期今年上半年營收可望回升約3成，但整體狀況仍需視歐美封城狀況而定。中國大陸需求則已自去年下半年起回溫，今年上半年可望成長2～3成。

伍豐過往聚焦博弈及零售產業應用，考量應用產業廣度不足，2年前已著手發展提供加值服務平台，朝發展軟體生態鏈布局。同時，看準疫情帶動虛擬賭場及相關遊戲的線上需求發展趨勢，展開視訊互動老虎機研發。

伍豐董事長徐明哲表示，加值服務平台的基礎已完成8成，未來效益可望逐步顯現。視訊互動老虎機海內外則以不同模式營運，海外預計在全球大型國際平台上架，看好未來中國大陸、泰國及越南等市場發展，國內則發展線上娛樂城平台，搶攻線上博弈商機。（時報資訊 林資傑）

（2）比特幣跳水 概念股撼訊、麗臺跌停

全球市值最大加密貨幣比特幣的價格幾天前才刷下歷史新高，18日卻一度大跌15%，創下7週多以來盤中最大跌幅。台股比特幣概念股撼訊、麗臺今天盤中跳空跌停，來到219元、49.95元。

顯示卡廠青雲今天盤中重挫逾7%，最低來到67元。板卡廠技嘉、微星同步受到利空消息衝擊，今天盤中股價分別大跌超過6%、5%，低點下探107元、169元。

比特幣上週衝上史上最高價6萬4869.78美元（約新台幣183萬元），時機趕在14日加密貨幣交易所Coinbase Global在美國那斯達克股票市場掛牌前。

不過，根據彭博（Bloomberg News）報導，18日比特幣價格一度出現15.1%跌幅，來到5萬1707.51美元。數則網路報導將比特幣價格重挫歸因於市場揣測，美國財政部可能將採取行動來打擊利用數位資產進行洗錢。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：上周五三大法人大舉回補買超40195張，盤初股價漲逾5%，躍過5日線。

2.南亞科(2408)：DRAM供不應求，盤初彈升逾2%，企圖重回百元俱樂部。

3.燁興(2007)：鋼市火熱、外資偏多，今早疾拉漲停再創波段新高。

4.聚亨(2022)：上周外資買多賣少拉抬短均上揚，今早直接跳空漲停鎖死。

5.中鋼(2002)：Q1績優、Q2續旺，盤初股價漲逾6.5%、攀38.2元。

6.東台(4526)：訂單看到Q3，今年拚轉盈，今早放量觸及漲停。

7.精誠(6214)：連續7年配息5元、Q1營收再創高，盤初交投火熱，股價漲逾3.5%。

8.益航(2601)上周五外資、自營商聯手轉買超計3024張，今早多頭湧入追價，噴量頻觸漲停。

9.宏達電(2498)：外資、自營商連日買超，今早股價漲逾4.5%，向上突破40關。

10.大國鋼(8415)：產業面燒滾滾，今早跳空漲停開出被打開後，再衝漲停鎖死。

11.宏碁(2353)：擬15億元買敦泰電子普通股，加上小金雞加持，早盤帶量35.8元續創波段高點，隨後收斂漲幅守紅盤。

12.敦泰(3545)：終止合作關係，神盾將出清公司持股，盤初觸及跌停，5日線失守。

13.神盾(6462)：與敦泰合作喊卡，晨盤應聲衝上181元突破前高，高漲逾4%。

14.佳能(2374)：拚轉型，業內外總動員，早盤上揚近3%。

15.台航(2617)：台友輪交船，3年長約毛利率35%，股價跳空奔30.25元漲停，登短波高價。

16.四維航(5608)：BDI強彈，散裝航運旺到Q3，晨盤直闖27.55元鎖漲停，連日寫波短高點。

17.華航(2610)：貨運續發威，加上擴大旅遊泡泡題材，早盤續強漲逾4.5%，短高再達陣。

18.裕民(2606)：BDI連3漲，股價躍上52.4元漲停價。

19.華榮(1608)：業外收益進補，2月EPS攀至1.81元，人氣擁簇，晨盤跳空鎖22.65元漲停。

20.宏泰(1612)：上周五期銅價格下跌，但預測銅價將上揚，線纜廠歡呼，早盤上攻29.2元漲停價，觸及短波高。

21.TPK-KY(3673)：聚焦蘋果新品發表，新款iPad Pro將導入Mini LED助營運，股價上漲逾4%。

22.映泰(2399)：虛擬貨幣一片倒，板卡虛弱，早盤直摔32.7元跌停價，5日線告失。

23.華豐(2109)：漲價聲轟隆隆，人氣不散，股價觸及漲停，再衝波短新高價。

24.台聚(1304)：油價漲不停，Q2營運不看淡，晨盤爆大量，衝上38.75元漲停，再攻短高。

25.力鵬(1447)：尼龍漲價獲利擴大，外資連買超3日合計6187張，早盤強勢漲停。

26.三商壽(2867)：首季獲利亮眼，每股稅後盈餘0.65元，拉抬近半根漲停板。

27.廷鑫(2358)：訂單熱絡，特定買盤搶進，再一根漲停。

28.美隆電(2477)：訂單能見度高，外資開始進場布局，早盤強勢向上跳空，創2007年10月以來高點。

29.鉅祥(2476)：車載鏡頭及VCM開始出貨助攻今年營運，多方啟動，突破37元前高價位。

30.欣興(3037)：外資上周五大買近9000張，多方吃補，勁揚3%。

31.台泥(1101)：水泥價漲激勵Q2營運走堅，早盤創高站上50元。

32.日勝生(2547)：將簽下國泰世華銀行館前聯合大樓都更案，插旗北車蛋黃區，技術面轉多，創下3個半月來高點。

(時報資訊)

（4）神盾擬出清持股 敦泰開盤重挫12.5元

神盾決定與敦泰終止合作關係，將以盤後鉅額交易方式出清敦泰持股。神盾與敦泰今天股價表現不同調，敦泰股價開盤重挫新台幣12.5元，神盾則大漲16元。

指紋辨識晶片廠神盾與觸控晶片廠敦泰原本計劃合作開發全屏指紋觸控與驅動整合技術，只是面板市場變化快速，雙方決定終止技術合作關係，神盾董事會決議出清敦泰持股。

神盾持有敦泰多達3396萬6575股，持股比重約16.14%，為避免影響敦泰股價波動，神盾決定採取盤後鉅額交易方式辦理。宏碁預計取得敦泰普通股，金額不超過新台幣15億元。

敦泰今天股價表現疲弱，開盤跳空達新台幣208元，跌12.5元，跌幅5.67%。神盾因敦泰持股每股成本僅約41.45元，潛在投資收益相當可觀，吸引市場買盤積極湧入，股價表現強勁，開盤跳空達188.5元，漲16元，漲幅逾9%。（中央社）

（5）空壓不散 台積電續跌

台積電(2330)上周四法說會後，股價連續第二天下壓；公司看好隨著5G時代，AI和5G應用對數位運算效能的需求永無止境，台積電正處於絕佳的位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長，對於公司的前景樂觀。

台積電15日法說會釋出不少利多，但台積電法說會行情失靈，今天股價持續開低走低。盤中一度跌9元至601元。三大法人於16日聯手賣超12958張。

台積公司對自家公司前景展望樂觀。台積電致股東報告書出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家指出，去年是全世界遭逢新型疫情重創的一年，但在家工作和遠距學習等趨勢隨之興起，加速了數位轉型，使得半導體產業的需求依舊持穩；展望未來，進入5G時代，AI和5G應用對數位運算效能的需求永無止境，台積電正處於絕佳的位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長，對於公司的前景充滿興奮。

受惠於客戶對於台積電領先業界的5奈米(N5)及7奈米(N7)技術的強勁需求，台積電營收連續11年締造了歷史新高的紀錄，2020年的營收以美金計算，相較於2019年成長了31.4%。台積電2020年資本支出增加至172億美元。

在技術方面，台積電N5技術已經在去年第二季成功進入量產，並於下半年快速提升產能，協助客戶實現智慧型手機及高效能運算應用等產品的創新。

台積電指出，N3技術的開發進度符合預期且進展良好，未來將提供完整的平台來支援行動及高效能運算應用，預計於2022年下半年開始量產。

台積電去年5月宣布有意在美國亞利桑那州興建和營運一座先進晶圓廠。此座廠房將採用台積電的N5技術，規劃月產能為2萬片晶圓，預計於2024年開始量產。

台積電15日舉行線上法人說明會，釋出不少正面訊息，調高今年營運成長目標及資本支出，並預期未來18個月供應都將吃緊。

受惠高效能運算需求持續成長，台積電預期，第2季營收將約129億至132億美元，以中間值計，將季增約1%，展望符合外界預期。惟預期第2季毛利率因5奈米比重提升等因素影響，面臨下滑壓力，將約49.5%至51.5%。法人預期，台積電第2季獲利可能持續滑落。（時報資訊 沈培華）

（6）尼龍價漲＋蘋果鏈 力鵬登逾6年高點

紡織廠力鵬 (1447)早盤股價直攻漲停價12.55元，創2015年1月以來新高價。傳力鵬打入蘋果供應鏈，供應蘋果主推的無線充電Magsafe皮革卡套內層布料。在蘋果大力推動新MagSafe配件生態系推動下，Magsafe皮革卡套熱銷，力鵬營運大補，加上主力產品尼龍粒報價調升，力鵬3月營收站上22.99億元，年增1.37倍，創歷史新高。

4/20蘋果將舉辦春季產品發表會，市場預估至少有3款新品將問世。本次發表會命名為「Spring Loaded」，暗示將推出豐富的新品陣容。

蘋果取消有「豆腐頭」之稱的充電頭，力推無線充電 MagSafe，並針對iPhone推出MagSafe卡套，內含強吸力磁石，可貼合在 iPhone的機身背面，或是MagSafe保護殼上。

目前MagSafe卡套推出四款顏色，外部採用皮革材質，內層則有襯布保護卡片，蘋果也主打此皮革卡套具備保護功能，可安全收納最多三張信用卡，據悉，該布料就是由力鵬獨家供應。

除了供貨蘋果產品熱銷，力鵬主力產品尼龍粒隨著原料己內醯胺(CPL)等石化原料價格上漲，尼龍粒、尼龍絲報價也同步走揚，力鵬去年第四季已經開始轉轉為盈，而今年營收月增都在2位數以上，3月營收更是直衝逼近23億元。

力鵬去年第三季成立伊得石化，向國外進口化學品，提供紡織上游如PTA、CPL者使用，目前每月營收約7-8億元，獲利來源為佣金及價差等，可望穩定公司獲利。（時報資訊 任珮云）