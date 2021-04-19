4/19上市、櫃企業營運快報

今（4/19）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.車用訂單旺到爆，且5G相關產品訂單強勁，加上銅價居高不下，導線架廠-順德(2351)第2季開始調漲價格，由於目前訂單能見度已達第4季，加上順利漲價，順德第2季業績可望優於第1季。

甚至不排除一路好到年底，順德表示，今年整體營運很樂觀，全年營運有機會挑戰歷年新高。

2.封測大廠日月光投控旗下環旭電子積極布局電動車領域，預估2025年車用電子營收提高到超過10億美元，其中電動車動力相關占比目標超過30%。

3.美時化學製藥獲得泰國國家石油公司（PTT）旗下醫藥子公司Innobic （Asia）青睞，砸新台幣14.1億元，以每股80.7元認購美時私募，折價率不到2%，雙方將攜手共同進軍東南亞市場。

4.中鋼股價近期表現強勁，股東人數逾98萬人，穩坐上市第一。分析師分析，資金流向原物料族群，帶動相關族群勁揚；不過投資人得留意台股資金比重，當電子股帶量上攻時，就得檢視手中原物料族群表現。

5.整流二極體大廠德微因應集團資源整合與市場需求，董事會通過進行產線擴編計劃，將斥資逾新台幣3億元，預估投資效益將於2022年上半年全數發酵，屆時產能將可提升40%。

6.逐捷運站買房是都會區購屋主流，在房價考量下，通勤時間長卻房價親民的捷運線末端站頗受矚目，依據實價資料，諸多末段站的房價在近五年也有明顯成長，12個末端站中僅淡水、南港站覽館、新北產業園區房價下跌，漲勢最猛為頂埔站，五年間房價成長15.6%，均價從一坪27.5萬元漲至31.8萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，頂埔站為板南線上房價最親民的站點，且鄰近土城工業區，有就業人口支撐、機能佳，故房價拉抬力道強。

7.經濟部加工出口區管理處將於4月22日上午9時30分至11時30分，在楠梓科技產業園區（原楠梓加工出口區）從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作辦理徵才活動。

現場計有14家廠商釋出945個職缺，考量新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，請參加徵才活動人員入場一律佩戴口罩，並配合量測體溫及相關防疫措施；歡迎做伙來找好頭路。