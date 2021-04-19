鋼鐵航運衝 6大族群力撐台股震盪趨堅

護國神山台積電今開低後，持續向下盤軟，加上鴻海、廣達、股王大立光與聯發科等重量級電子股也多走疲，使台股上檔承壓；不過，低價傳產股鋼鐵、航運、塑化等與金融股等勇猛力撐大盤，仍使盤勢得開低震盪走高。

早盤的開盤指數17,141點，迄上午9：27，仍是早盤以來的最低點，而最高點則一度觸及17,221點，再度改寫歷史新頁，目前的加權股價指數係暫報17,160點，小漲1.2點，成交1,200億元。

台股早盤表現相對優異的族群仍以傳產為核心，金融股則擔當穩盤角色，包括：

1.鋼鐵股：由中鋼領軍大漲，族群包括燁興、高興昌、春源、聚亨、中鋼構、官田鋼、志聯、大成鋼、佳大、海光與運錩等，也都大漲。

2.航運股：由長榮持續掌多方大旗，族群包括新興、裕民、四維航、萬海、陽明、志信、台船、台航、長榮航、華航與慧洋-KY等，都臉色紅潤。

3.塑化股：台塑、中石化、台聚、華夏、台達化、亞聚、台苯、國喬、聯成與大洋等，都呈大漲榮景。

4.電器電覽股：華榮、大亞、宏泰、億泰與榮星等，表現不錯。

5.紡纖股：南紡、力鵬、年興與台富等，紅光滿面。

6.金融股：國泰金、元大金、富邦金、統一証、三商壽、台新金與新光金等，扮演穩定盤勢重責大任。

業內人士指出，近期電子股占整體大盤的成交值愈趨向下萎縮，顯示短期市場人氣與資金匯聚焦點，已愈趨往低價、轉機之傳產與金融族群靠攏，因此，具題材的低價傳金股，包括成交值持續熱燒有利証券族群；具漲價誘因的原物料股包括紡纖、塑膠、造紙、鋼鐵、航運與橡膠等；具資產開發題材概念股，及具高股息殖利率業績成長股等，多值持續追蹤。

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