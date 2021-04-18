4/19盤前掃描》資金簇擁 14檔沿5日線攀升
電子股漲幅已大，加上復甦概念股或通膨漲價題材發酵，因此在資金輪動下，部分資金開始外溢到傳產金融股，盤面上形成電子、非電族群各擁題材的輪動格局。……
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
資金簇擁 14檔沿5日線攀升
包括群創（3481）、長榮（2603）等14檔周成交量較上周增加，推動行情沿5日線攀升，隨資金輪動於熱門股間，下一波攻勢蠢動…閱讀全文
16檔萬七法人卡位股 出列
台股連續兩日站穩萬七，傳產金融類股領軍大漲及電子股撐盤輪漲功不可沒。隨著進入美股、台股第一季財報發布高峰期，挑選萬七法人卡位股有中鋼、聯電…閱讀全文
半導體續旺 瑞信捧五指標股
蘋果新品發表會將於21日登場，再加上晶圓代工龍頭台積電法說會上釋出中長期展望佳，研究機構繼續擁抱台積電；瑞信證券進一步提出，半導體產業景氣強勁上升循環還沒結束，一口氣調高聯發科等五大半導體指標股目標價…閱讀全文
亞灣招商熱 高雄7檔資產股同樂
高雄亞灣積極招商，也激勵亞灣區內民營地主，啟動資產活化工作，區內最大的民營地主中石化開出第一砲，標售3,200坪土地，包括東南水泥…閱讀全文
鋼鐵大軍拚Q2業績續攀峰 7檔吸睛
受到歐美鋼價高漲帶動、與接單暢旺，鋼鐵大軍包括中鋼（2002）、春源（2010）、中鴻（2014）、美亞（2020）、燁輝（2023）、盛餘（2029）及新光鋼（2031）等族群，第一季營收跳躍，股價狂奔…閱讀全文
PCB設備廠 5檔全年業績熱轉
PCB設備廠去年業績逆勢走強，今年展望樂觀，除了看好PCB廠的擴產計畫和高階製程需求外，耕耘已久的IC載板及半導體需求，更挹注今年成長動能...閱讀全文
任天堂Switch狂賣在台設子公司 9檔按讚
任天堂去年Switch主機在台銷售爆量成長，旗下多款遊戲亦大賣之際，決定重啟在台分公司運作，除將投入更多資源於台灣市場外，預期今年也將進一步開放更多台灣地區的Nintendo eShop服務。台廠包括原相、威盛等9檔按讚…閱讀全文
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