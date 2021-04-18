創惟USB控制IC 報價喊漲

USB控制IC廠創惟（6104）傳出為反映半導體製造成本大增，以及晶圓代工及封測產能持續吃緊狀況。法人指出，創惟在第二季已經正式對美系及陸系客戶調漲USB控制IC報價，漲幅達到一成左右水準，有望使創惟第二季營運全面升溫。

晶圓代工、封測產能吃緊幾乎已經確定將延續到年底，且代工報價在2020年第四季就開始出現調漲趨勢，進入2021年漲勢更全面來襲，使IC設計廠不得不積極與客戶協調轉嫁成本、調漲產品報價。

創惟在經過與客戶數月的協商後，終於傳出確定在第二季調漲報價，轉嫁代工成本上升。法人指出，創惟目前已經對美系及陸系客戶調升USB控制IC報價，漲幅可望達到有一成左右水準。

據了解，目前晶圓代工、封測產能吃緊，使在成熟製程投片量產的USB控制IC廠商承擔不少成本上升壓力，加上目前遠端辦公／教育等宅經濟需求依舊相當暢旺，OEM／ODM廠拉貨動能相當強勁，因此讓創惟接單動能相當旺盛。

事實上，創惟在USB集線器（Hub）市場表現亮眼，在當前USB 3.1 Gen1／Gen2及Type-C等主流領域搶下各大OEM／ODM廠訂單，間接打入蘋果、惠普及聯想等品牌供應鏈當中，因此在這波宅經濟效應持續發威下，創惟營運表現仍將持續維持明顯成長動能。

創惟公告3月合併營收達2.40億元、月成長61.0％，改寫單月歷史次高水準，相較2020增加12.2％，累計2021年第一季合併營收達5.81億元、年成長5.8％。法人預期，隨著創惟對客戶轉嫁製造成本，將有機會使創惟第二季合併營收明顯升溫，且先前受到製造成本提升所壓抑的毛利率亦有望開始回溫，推動第二季營運開始步入成長軌道。

除此之外，英特爾、超微等平台大廠正在力推USB 4介面，創惟是國內少數具備USB實體層（PHY）開發能力的IC設計廠，當前亦開始著手研發USB介面的USB控制IC產品線，隨著USB 4市場需求持續提升，創惟後續有望卡位進入USB 4供應鏈。